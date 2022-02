Zełenski do Macrona: Dobrze się bawiłeś z Putinem?

W poniedziałek w Moskwie odbyło się spotkanie Władimira Putina z Emmanuelem Macronem. Podczas konferencji prasowej przywódca Federacji Rosyjskiej stwierdził, iż propozycje prezydenta Francji dot. bezpieczeństwa w Europie wydawały się realistyczne. Politycy mają porozmawiać ze sobą raz jeszcze, po wtorkowej wizycie Macrona w Kijowie.

– Prezydent Putin zapewnił mnie o swojej gotowości do zaangażowania się w tę kwestię oraz chęci utrzymania stabilności i integralności terytorialnej Ukrainy. Ani Rosja, ani Europejczycy nie chcą chaosu w czasach, gdy ludzie i kontynent tak bardzo ucierpieli z powodu pandemii koronawirusa. Musimy uzgodnić konkretne środki, aby złagodzić sytuację – mówił francuski przywódca.

"Dobrze się bawiliście?"

Tego samego dnia Macron miał udać się z wizytą do Kijowa, jednak Putinowi udało się go namówić, żeby przenocował w Moskwie.

Gdy następnego dnia prezydent Francji w końcu dotarł na Ukrainę Wołodymyr Zełenski wypomniał mu całą sytuację i nie krył złośliwości. – Wczoraj po kolacji w Moskwie dobrze bawiliście się z Putinem, co nie? – stwierdził Zełenski.

Następnie prezydent Ukrainy kontynuował swoją wypowiedź, oceniając, że przywódcy Francji i Rosji spędzili razem trochę czasu i wspólnie się relaksowali.

Czyny, a nie słowa

Podczas konferencji prasowej Macron przekazał, że Putin zapewnił go, że nie doprowadzi do żadnej eskalacji na Ukrainie. – Choć udało się znaleźć w kilku kwestiach dotyczących kryzysu wokół Ukrainy punkty zbieżne z Rosją, to jednak różnice w podejściu nadal się utrzymują – dodał.

Zełenski z kolei stwierdził, że nie ufa słowom Putina i oczekuje jasnych decyzji a nie deklaracji. Jednocześnie podziękował Francji za wspieranie Ukrainy. – Dziś bezpieczeństwo i wsparcie gospodarcze Ukrainy ze strony partnerów oraz wzmacnianie jej stabilności i zdolności do obrony jest w interesie całego regionu, a jestem pewien, że także wszystkich krajów Unii Europejskiej – mówił prezydent.

