Rząd pracuje nad specustawą dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy

Szacuje się, że z powodu wojny z Ukrainy ucieknie około czterech milionów osób. Już teraz setki tysięcy uchodźców przebywa na terenie Polski, a kolejne tłumy próbują pokonać granicę.

– Projekt specustawy dot. uchodźców w tej chwili jest szlifowany jeszcze na poziomie rządu, tak jak państwo sobie wyobrażacie, tych spraw, spektrum spraw, które trzeba uregulować, jest sporo i szlifujemy go. Zapewne dzisiaj lub jutro zostanie przyjęty i w następnym tygodniu uchwalony przez Sejm – stwierdził Piotr Müller w rozmowie z Grzegorzem Kępką w „Graffiti” Polsat News.

Rzecznik rządu wyjaśnił, że projekt przede wszystkim legalizuje kwestię obecności uchodźców w taki sposób, aby np. ułatwić im zdobywanie pracy bez dodatkowych formalności, pozwoleń.

Pytany o świadczenia socjalne Müller przyznał, że w tej chwili trwa dyskusja w jaki sposób pomóc uchodźcom w zakresie wynajmu mieszkań. – W tej chwili najważniejsze jest to, aby osoby miały zabezpieczone wyżywienie i miejsce gdzie mogą mieszkać, dlatego w tej chwili trwają jeszcze prace nad tym aspektem, dzisiaj będziemy o tym dyskutować– podkreślił.

"Czasowa ochrona" dla uchodźców przyjęta przez KE

W środę Komisja Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie "czasowej ochrony" dla uchodźców uciekających z Ukrainy. Dziś przepisy mają zatwierdzić ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich.

To pierwsza taka sytuacja, gdy Unia Europejska użyje środka w postaci "czasowej ochrony". Przepisy zapewnią uchodźcom takie same prawa we wszystkich krajach członkowskich. – Dyrektywa daje prawo do pracy, edukacji, opieki społecznej i służby zdrowia, mieszkania oraz legalnego pobytu – tłumaczyła unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

