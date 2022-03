W czwartek rozmowy Andrzeja Dudy z Kamalą Harris i Justinem Trudeau

O czwartkowej wizycie premiera Kanady Justina Trudeau w Polsce prezydent Andrzej Duda poinformował w zeszłym tygodniu. Zapewnił, że kanadyjski szef rządu wyraził gotowość do przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoim kraju.

Pomoc ukraińskim uchodźcom

– Będziemy rozmawiali na ten temat, więc ta współpraca międzynarodowa także jest, i wierzę w to głęboko, że wspólnota międzynarodowa sobie poradzi i pomożemy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują – mówił w ubiegły piątek Andrzej Duda.

Z kolei Biały Dom poinformował o wizycie wiceprezydent USA. Kamala Harris także ma przyjechać do Polski w czwartek. Podczas rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą omówi m.in. wzmocnienie współpracy obronnej w obliczu rosyjskiej agresji. Wiceprezydent w czasie wizyty ma spotkać się także z żołnierzami USA stacjonującymi w Polsce.

Po telefonicznej rozmowie z prezydentem Joe Bidenem, Andrzej Duda podkreślił, że spotkanie z Kamalą Harris odbędzie się "w ramach solidarności sojuszniczej". – Ta obecność sojusznicza pod każdym względem jest w tej chwili bardzo intensywna i to mnie cieszy. To jest właśnie też pokazanie, że to nie żadna fasada, tylko realny, twardy fakt – wskazał prezydent.

Środkowoeuropejska podróż Kamali Harris

Kamala Harris w tym tygodniu uda się także do Rumunii. – Wizyta w Warszawie i Bukareszcie będzie demonstracją poparcia Stanów Zjednoczonych dla sojuszników ze wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskiej agresji. Wiceprezydent Harris chce podkreślić znaczenie wspólnych wysiłków na rzecz wspierania narodu ukraińskiego – przekazała zastępca dyrektora biura prasowego wiceprezydent USA Sabrina Singh.

