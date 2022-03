Prezydent: Ukraina dysponowała czymś, czego nie podawały żadne statystyki

Na wtorek zapanowano posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności. W jej skład wchodzą przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii, przedstawiciele świata nauki oraz eksperci, m.in z zakresu cyberbezpieczeństwa. Rada jest organem konsultacyjno–doradczym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Duch, morale i olbrzymia siła

Wtorek to już trzynasty dzień inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. – Rosyjska napaść sił o miażdżącej przewadze w stosunku do oficjalnie podawanych danych statystycznych na temat armii ukraińskiej budzi dreszcz, kiedy porówna się dane, jakimi siłami dysponowały na początku Rosja i Ukraina. (...) Okazuje się po kilkunastu dniach nieustannych walk, że przede wszystkim Ukraina dysponowała jednym, czego nie podawały absolutnie żadne statystyki, a mianowicie – ludźmi, którzy są w stanie obronić swoją ojczyznę. Okazuje się, że jednak duch daje olbrzymią siłę w walce z materią. Z jednej strony – pozbawione woli walki i rzeczywistych morali oddziały rosyjskie, a z drugiej strony mamy zdeterminowanych, gotowych oddać życie Ukraińców. Robi to ogromne znaczenie – powiedział Andrzej Duda.

– Z wielkim zajęciem, ale też fascynacją i podziwem obserwuję walkę narodu ukraińskiego o wolność, o własne państwo – podkreślił prezydent. I zauważył, że "patrząc z punktu widzenia wojskowego, okazuje się, że Ukraińcom udało się tę dużą rosyjską armię zatrzymać".

Spotkania z udziałem prezydenta Dudy

Biały Dom poinformował o wizycie wiceprezydent USA w Polsce. Kamala Harris ma przyjechać do naszego kraju w czwartek. Podczas rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą omówi m.in. wzmocnienie współpracy obronnej w obliczu rosyjskiej agresji.

Po telefonicznej rozmowie z prezydentem Joe Bidenem, Andrzej Duda zaznaczył, że spotkanie z Kamalą Harris odbędzie się "w ramach solidarności sojuszniczej".

