"Dopóki jest ministrem sprawiedliwości". Tusk atakuje Ziobrę

Donald Tusk w swoim krytycznym wpisie nawiązał do piątkowego przemówienia prezydenta Andrzej Dudy wygłoszonego na uroczystym posiedzeniu obu izb polskiego parlamentu. Wcześniej sam lider PO pozytywnie odnosił się do słów głowy państwa. Tym razem jednak postanowił wykorzystać je do skrytykowania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"Dopóki pan Z jest ministrem sprawiedliwości, dopóty proeuropejskie ładne wystąpienia Pana Prezydenta będą wciąż tylko ładnymi wystąpieniami" – napisał były premier na Twitterze.

Tusk chwali Dudę

Piątkowe przemówienie prezydent Dudy zostało powszechnie odebrano jako wzywające do zgody i podkreślające potrzebę solidarności w obliczu rosyjskiej agresywnej polityki wobec sąsiadów.

Sam Tusk wypowiadał się o nim pozytywnie podczas jednego z programów na antenie stacji TVN24. Były premier pozytywnie ocenił przemówienie Andrzeja Dudy, stwierdzając, że ten "stanął na wysokości zadania".

– W sprawie bezpieczeństwa Polski i agresji Rosji na Ukrainę wszyscy mamy poczucie niewymuszonej jedności. To było dzisiaj widać w Sejmie – powiedział lider Platformy Obywatelskiej w programie "Fakty po Faktach" w TVN24.

Tusk wskazał, że był poruszony słowami, które padły dzisiaj w Sejmie. – Długo czekałem na takie słowa. Dziś bez wątpienia stanął na wysokości zadania – powiedział Tusk o Andrzeju Dudzie. – To było dobre przemówienie – dodał.

Deputinizacja Europy

W czwartek Donald Tusk uczestniczył w szczycie Europejskiej Partii Ludowej w Paryżu. Lider PO i EPL wezwał do "deputinizacji" Europy. Stwierdził, że rosyjski prezydent zbudował "rozległą sieć sojuszników albo może pożytecznych idiotów" zarówno na naszym kontynencie, jak i w Ameryce.

W tym kontekście Tusk wymienił: byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, kandydatów na prezydenta Francji: Marine Le Pen i Erica Zemmoura, premiera Węgier Victora Orbana, byłego wicepremiera Włoch Matteo Salviniego, "autorów brexitu", eurosceptyków oraz przeciwników więzi transatlantyckich. – Oni wszyscy ciężko pracują na zwycięstwa Putina i jego idei – stwierdził szef PO.

