Prezydent Duda: To, co Rosja robi na Ukrainie, pokazuje, że wciąż jest to "imperium zła"

Chwilę po godzinie 16 rozpoczęło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, zwołane z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Wśród gości obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego był ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, który został powitany owacją na stojąco.

Prezydent Duda: Wstępując do NATO, w pełni dołączyliśmy do zachodniej wspólnoty

– 2 marca 1999 roku ostatecznie zakończył się pojałtański porządek świata i wywołany przez niego podział świata na strefy wpływów. Wstępując do NATO w pełni dołączyliśmy do zachodniej wspólnoty – mówił w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda.

– Zawsze byliśmy w niej kulturowo, dołączyliśmy politycznie i militarnie. To wielkie wydarzenie dla Polski, Europy i dla Świata – dodał polityk.

– Dzisiaj nie jest chwila na radosne świętowanie, spotykamy się w dramatycznym czasie, w chwili największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od końca II wojny światowej. Niczym niesprowokowany atak Rosji na niepodległą Ukrainę zaszokował świat – podkreślił dalej prezydent. Jak dodał, "od ponad dwóch tygodni armia i naród ukraiński stawiają bohaterski opór najeźdźcom".

"Ataki ze strony rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa"

– Nasi sąsiedzi dają całemu światu przykład czym jest prawdziwa odwaga i umiłowanie naszych wspólnych wartości – wolności, suwerenności i demokracji – mówił prezydent. – Płacą za to najwyższą możliwą cenę. Ataki ze strony rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa – dodał.

– Tak jest wtedy, kiedy z premedytacją strzela się w osiedla, gdzie nie ma wojskowych instalacji. Po to, żeby zabijać ludzi, cywilów, którzy nie walczą – stwierdził Duda. – Ukraińskie miasta są atakowane (...) giną ludzie, giną cywile. Musimy zrobić wszystko, aby zbrodniarze odpowiedzi za to przed międzynarodowymi trybunałami – mówił.

– Władimir Putin wywołując tę okrutną wojnę odwołał się wprost do dziedzictwa Związku Sowieckiego, do tego "imperium zła", jak kiedyś nazwał je amerykański prezydent i przyjaciel Polski Ronald Reagan. To, co Rosja robi w Ukrainie, pokazuje, że wciąż jest to "imperium zła", że ono nigdy nie odeszło do historii i dzisiaj po raz kolejny pokazuje swoje najgorsze oblicze – stwierdził polski prezydent.

Prezydent Duda: UE i NATO to fundamenty naszego bezpieczeństwa

Jak podkreślił dalej Duda, "24 lutego (w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - red.) obudziliśmy się w zupełnie innym świecie".

– Wiele tez głoszonych na forum międzynarodowym zostało tego dnia brutalnie obalonych, powiedziałbym wręcz podeptanych. Także tych odnoszących się do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówiono, że sojusz stracił w obecnych czasach rację bytu. Wszyscy widzą dziś jasno iw wyraźnie, że to nieprawda. Widać jak bardzo głęboko wszyscy, którzy tak twierdzili, się mylili – stwierdził prezydent.

– To my, Polacy i przedstawiciele innych państw naszego regionu mieliśmy rację, ostrzegając Zachód przed rosyjskim imperializmem, przed uzależnianiem się od rosyjskich surowców, które będą wykorzystane jako broń w ewentualnym konflikcie, przed ograniczaniem roli Stanów Zjednoczonych w Europie, przed próbami przeciwstawiania sobie NATO i Unii Europejskiej – zaznaczył Duda.

– Nie czas jednak na gorzką satysfakcję i tryumfalizm. Dzisiaj najważniejsza jest jedność, jedność i jeszcze raz jedność. Zarówno w ramach sojuszu, jak i w Unii Europejskiej – mówił dalej polityk. – Dlatego jeszcze raz powtórzę: dla Polski równie ważna jest obecność w NATO, jak i Unii Europejskiej. To fundamenty naszego bezpieczeństwa. To polska racja stanu – dodał prezydent.

Polska w NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) powstała w 1949 r. na mocy podpisanego w Waszyngtonie przez 12 państw Traktatu Północnoatlantyckiego. Szczególną rolę w funkcjonowaniu NATO pełni, zapisana w art. 5 Traktatu, klauzula wzajemnej obrony. Przewiduje ona, że atak na jednego lub więcej sojuszników będzie oznaczał atak na wszystkich członków Sojuszu. Obecnie w skład NATO wchodzi 29 państw.

Polska została przyjęta do Sojuszu 12 marca 1999 r.

Polscy żołnierze uczestniczą w misjach i operacjach wojskowych NATO, a na terytorium naszego kraju znajdują się elementy infrastruktury wojskowej NATO, m.in. w Szczecinie, Elblągu, Bydgoszczy i Krakowie. Polska jest również jednym z kilku państw Sojuszu, które wydają ponad 2 proc. PKB na obronność.

