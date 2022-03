Wawrzyk o wizycie premierów w Kijowie: Pokazuje, kto jest mężem stanu

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz szefowie rządów Czech i Słowenii odbędą rozmowy w oblężonej przez wojska rosyjskie stolicy Ukrainy. Politycy spotkają się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Wyjazd miał zostać zorganizowany w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Celem jest potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości państwa ukraińskiego, a także przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla Ukrainy i jej obywateli.

Wawrzyk: To pokazuje, kto jest mężem stanu

Piotr Wawrzyk odniósł się do sprawy wyjazdu premierów do Kijowa we wtorkowej audycji na antenie radiowej "Trójki". Jego zdaniem, działanie przywódców Polski, Republiki Czech i Słowenii "pokazuje, kto jest prawdziwym mężem stanu i wie, co robić w tej jakże trudnej sytuacji".

– Należy okazać Ukrainie solidarność. Skoro nie ma jedności Zachodu wobec zakazu handlu surowcami energetycznymi, co bardzo by pomogło Ukrainie, nie ma woli co do wprowadzenia innych radykalnych sankcji, to zróbmy chociaż gest, który pokaże Ukraińcom, że nie są sami, że na prawdziwych przyjaciół mogą liczyć w tak trudnym dla nich momencie, najważniejszych dniach w historii niepodległej Ukrainy – powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Prawdopodobna wizyta Joe Bidena w Polsce

Jest duża szansa, że prezydent USA Joe Biden odwiedzi w przyszłym tygodniu Polskę podczas wizyty w Europie z racji szczytu przywódców państw NATO. Wiadomość potwierdził wiceszef polskiego MSZ Piotr Wawrzyk, ale podkreślił przy tym, że na razie to doniesienia medialne.

– Nie będzie to tylko wizyta w Polsce, ale szersza podróż po Europie. Cel to spotkanie z tymi przywódcami, którzy są istotni w obecnej sytuacji – zaznaczył wiceminister.

Delegacja z Morawieckim i Kaczyńskim jest już w Kijowie. "To dlatego tu jesteśmy"