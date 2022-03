Fogiel: Obecność Bidena w Polsce niewykluczona. Jest prawdopodobna data

W programie Graffiti w Polsat News poseł Radosław Fogiel komentował możliwą wizytę amerykańskiego prezydenta w Polsce.

– Potwierdzonych oficjalnie informacji czy ze strony polskiej, czy amerykańskiej, jeszcze nie mamy – zwracał uwagę wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. – Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską – dodał.

Prawdopodobna data

Fogiel stwierdził, że obecność Joe Bidena w Polsce jest niewykluczona.

– Logika kalendarzowa wskazuje, że jest to prawdopodobna data – skomentował polityk, zapytany o termin 25 marca. Dodał, że wizyta amerykańskiego prezydenta jest niewykluczona ze względu na jego obecność podczas szczytu NATO w Brukseli.

W czwartek 24 marca Biden weźmie udział w nadzwyczajnym spotkaniu przywódców państw NATO w Brukseli, by omówić trwającą reakcję Sojuszników na niesprowokowany i nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę - powiedziała Jen Psaki na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Rzecznik Białego Domu dodała, że Biden weźmie również udział w zaplanowanym na przyszły tydzień szczycie Rady Europejskiej.

O tym, że przyjazd Joe Bidena do Polski jest prawdopodobny mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

– Nie ma konkretnych informacji, ale skoro prezydent Biden udaje się do Europy, to naturalnym miejscem jego odwiedzin jest wschodnia flanka NATO. A trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i Sojuszu, jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska – mówił minister podczas briefingu prasowego w Nowym Jorku.

Wcześniej o wizycie przywódcy USA w Polsce donosiła agencja Reuters.

