Cieszyński: Duże zainteresowanie Ukraińców zdobyciem numeru PESEL

Według poniedziałkowych danych od początku wojny za wschodnią granicą, do Polski przybyło ponad 2,1 mln obywateli Ukrainy. Polski rząd, w ramach pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym, umożliwił nadawanie przybyszom numerów PESEL. Taka możliwość przysługuje jedynie osobom, które przyjechały do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, nie wcześniej niż 24 lutego.

PESEL i Profil Zaufany

Rejestracja jest połączona z uruchomieniem Profilu Zaufanego i e-tożsamości. Rozwiązanie pozwoli na realizację szeregu usług publicznych, w tym usług online. Chcąc otrzymać numer PESEL, zainteresowany musi osobiście złożyć wniosek w formie papierowej, dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej.

Dodatkowo potrzebne są jeszcze adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego i fotografia.

W związku z procederem, polskie samorządy zostały zaopatrzone w dodatkowy sprzęt komputerowy. Każda stacja mobilna w dużym mieście w kraju posiada już drukarkę, skaner płaski i czytnik linii papilarnych.

– Rejestracja ma umożliwić osobom, które opuściły Ukrainę, korzystanie z pomocy socjalnej, medycznej oraz z systemu edukacji, a także ułatwi podjęcie pracy – wskazywał wiceminister cyfryzacji Janusz Cieszyński na antenie Polskiego Radia.

Cieszyński: To przejaw zainteresowania

Cieszyński poinformował, że w poniedziałek liczba uchodźców, którzy otrzymali już numer PESEL wyniosła 200 tys. – Jeżeli to tempo się utrzyma - a ja zakładam raczej, że będzie rosło - to myślę, że dzisiaj pod koniec dnia to będzie już około ćwierć miliona osób – wskazywał pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

– Od początku liczyliśmy się z tym, że to zainteresowanie będzie duże, mając na uwadze fakt, jak wiele osób przyjechało do Polski z Ukrainy – mówił wiceminister cyfryzacji.

Cieszyński przypomniał, że w sobotę mobilny punkt rejestracji otwarto na Stadionie Narodowym w Warszawie.

– To jest punkt, który jest w stanie obsłużyć 1,5-2 tys. może nawet 3 tys. osób dziennie. Czyli też bardzo istotnie do tego rozładowania się kolejek przyczynia. Jestem przekonany, że wraz z upływem czasu te kolejki będą coraz krótsze i ten proces będzie już obsługiwany bez jakichkolwiek perturbacji – przekonywał na antenie Polskiego Radia pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

