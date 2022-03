Szefernaker: 123 tys. uchodźców z Ukrainy otrzymało numer PESEL

Wiceszef MSWiA poinformował w piątek na konferencji prasowej o postępach prac związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

– Od początku działania systemu rejestracji, od środy do dziś, do godziny 15, 123 tysiące uchodźców z Ukrainy otrzymało numer PESEL. Tylko dziś do godziny 15 to 41 tysięcy osób, najwięcej osób ma wyrabiane numery PESEL w Warszawie, to jest ponad tysiąc osób dziennie – powiedział.

Paweł Szefernaker przekazał również, że w skali kraju przekazano dodatkowe 3 tysiące komputerów, które mają służyć do przyspieszenia procesu rejestracji. – Przede wszystkim także czytnik odcisków palców i ten sprzęty do tych największych miast został już przekazany. Jeśli chodzi o inne miasta i gminy w Polsce, które złożyły zapotrzebowanie na ten sprzęt, to na początku przyszłego tygodnia on trafi tam wszędzie, gdzie było takie zapotrzebowanie – poinformował.

Punkt rejestracji na Stadionie Narodowym

Wiceminister poinformował, że w sobotę zostanie uruchomiony punkt nadawania numeru PESEL na Stadionie Narodowym w Warszawie.

– Ten punkt będzie prowadzony przez miasto stołeczne Warszawa, któremu chciałbym podziękować tutaj za współpracę. Chciałbym podziękować także władzom Stadionu Narodowego. Bardzo sprawnie, bardzo szybko to zostało zorganizowane od strony technicznej oraz służbą z ministerstwa cyfryzacji – podkreślił Szefernaker.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

W piątek Straż Graniczna poinformowała, że z Ukrainy do Polski od początku wojny uciekło już ponad 2 mln osób, głównie kobiet i dzieci. W tym samym czasie na Ukrainę wyjechało ok. 227 tys. osób.

