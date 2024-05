"Dzień po Słowacji, coś takiego?". W sieci wrze po najnowszym spocie PO

Na kanałach w mediach społecznościowych należący do PO pojawiło się nagranie, które autorzy opatrzyli podpisem: “Największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS!”. To cytat z wypowiedzi gen. Piotra Pytla, byłego szefa SKW. Dalej narrator mówi o "nielegalnie wygranych wyborach" z 2015 roku oraz o "narastających wpływach służb białoruskich i rosyjskich".

– Zablokowali inwestycje mające dozbroić polską armię dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków PiS zawrotną karierę zrobił Tomasz Szmydt, do niedawna sędzia, a naprawdę szpieg, który uciekł na Białoruś. Wyjaśnimy wpływy rosyjskie i białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy – mówi dalej lektor.

Na końcu pokazano fragment przemówienia Donalda Tuska, który mówi, że "skrót Partia Zjednoczonej Prawicy może być tak samo rozczytany – Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji".

Burza w internecie

Wideo zamieszczone przez PO wywołało oburzenie wśród użytkowników serwisu X. Część z nich nawiązywała do wczorajszego zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico i wskazywała, że antagonizowanie społeczeństwa może przynieść tragiczne skutki.

"Powtórzę tylko: głupie, szkodliwe, durne, antypaństwowe metody prowadzenia kampanii i niszczenie debaty" – napisał publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Polska na pogonienie ruskich przekazała w ostatnich latach miliardy złotych i była jednym z najlepszych sojuszników Ukrainy. Platforma myliła się co do resetu z Putinem, a teraz próbuje robić ludziom wodę z mózgu rzucając bezpodstawne oskarżenia. Donikąd to nas nie zaprowadzi jako państwa" – ocenił Janusz Cieszyński, polityk PiS.

"Platforma ma jednak bardzo złe zdanie o inteligencji swojego własnego elektoratu" – stwierdził Marcin Ociepa, poseł i prezes stowarzyszenia Od Nowa.

"Dzień po Słowacji, coś takiego?" – napisał dziennikarz Jakub Krupa.

"Przez całe lata służyliście układowi Berlina i Moskwy. Płaszczyliście się przed Putinem i Ławrowem. Chcecie sprowokować kolejną tragedię? Krwi wam się chce?!" –

"Dzisiejszy spot @Platforma_org pokazuje, że w sztabie wyborczym awanse na kolejne wysokie stanowiska decyzyjne dostali Silni Razem i zaplecze @GiertychRoman" – napisał polityk PiS Piotr Müller.

"Silni Razem wypuścili nowy spot. Platforma przestała udawać, że w przejęciu władzy chodziło o coś więcej niż o zemstę. Polaryzacja na najwyższym poziomie, tylko kraju (niektórym) szkoda" – ocenił Radosław Karbowski.

"Uśmiechnięta Polska! Podkręcajcie dalej emocje „silniczków”. Mało w nich nienawiści… Tak poza tym wiele można zarzucić PiS-owi, ale trudno prorosyjskość. I jeszcze te katyńskie czaszki. Horror nie spot!" – napisała Joanna Miziołek, dziennikarka "Wprost".

