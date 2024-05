Aerostaty Barbara dla polskiej armii. "Ta umowa definiuje nasze bezpieczeństwo"

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz podpisał umowę na dostarczenie systemu aerostatów radiolokacyjnych Barbara na potrzeby Wojska Polskiego. Umowa dotyczy dostawy czterech statków powietrznych, które będą stacjonowały na posterunkach wzdłuż wschodniej oraz północno-wschodniej granicy Polski. Wartość umowy to ok. 960 mln USD.

– Ta umowa definiuje nasze bezpieczeństwo. To jest kolejny akt współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. […] Dziękuję za decyzję Kongresu USA, która umożliwiła skorzystanie ze środków na zakup tych aerostatów, bo one zostaną sfinansowane z pożyczki udzielonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. To jest program, który od wielu lat funkcjonuje. Polska jest jednym z najważniejszych jego beneficjentów. Wartość umowy 960 mln USD, prawie miliard – to pokazuje, jak nowoczesny i ważny to jest sprzęt. Polska będzie drugim państwem na świecie, które będzie korzystać z tego rodzaju systemu – powiedział Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy.

Aerostaty rozpoznawcze w systemie Barbara są elementem systemu rozpoznania radiolokacyjnego, uzupełniając działający obecnie System Obrony Powietrznej i Brzegowy System Obserwacji. Posiadają one zdolność wykrywania szerokiej gamy obiektów, takich jak pociski rakietowe, samoloty, drony i jednostki nawodne. Zasięg wykrywania obiektów przez aerostaty wynosi ponad 300 km, podał resort.

Zakup aerostatów

Przypomnijmy, że 26 maja 2023 roku Polska wysłała zapytanie do Stanów Zjednoczonych w ramach procedury FMS o możliwość kupna aerostatów w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym.

7 lutego 2024 roku amerykańska agencja ds. współpracy obronnej poinformowała, że Departament Stanu udzielił zgody na zakup przez Polskę systemu aerostatów rozpoznawczych i wczesnego ostrzegania.

