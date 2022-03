Gen. Pytel: Rosja oswaja nas z perspektywą użycia broni masowego rażenia

W rozmowie z Radiem ZET gen. Piotr Pytel ocenił, że użycie przez Rosję broni chemicznej staje się bardzo prawdopodobne. – Zamiast mówić o tym, że "polska armia musi w błyskawiczny sposób doposażona" mi bardzo brakuje przygotowania obywateli, ze strony władz, do zagrożeń związanych z użyciem tego typu broni – wskazywał były szef SKW.

Gen. Pytel ocenił, że Polska może "potrzebować środków ochrony dróg oddechowych". Np. maski MP5, w które, zdaniem wojskowego, powinno być wyposażone zarówno wojsko, jak i osoby, które będą uczestniczyły w realizacji działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. – Dzieje się sporo wokół tego zagrożenia. Dla mnie to takie jakby przygotowywanie całej infosfery, naszej reakcji do tego, że coś takiego może nastąpić – zwracał uwagę ekspert.

Jednak, zdaniem eksperta, nie ma gotowości rządu do działań w tym zakresie. – Jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy dysponować odpowiednim sprzętem, odpowiednim wyszkoleniem. Kwestia odpowiedniego rozmieszczenia, ostatnich sprawdzeń, ćwiczeń końcowych, oswajających żołnierzy, którzy nie są do końca przygotowani – podkreślał Pytel. Skomentował też brak tarczy antyrakietowej, która, jak sam ocenił, jest w Polsce niezbędna.

Gen. Pytel: Rosja jest na drodze autodestrukcji

Wojskowy odniósł się także do propozycji utworzenia misji pokojowej na Ukrainie. Zdaniem byłego szefa SKW misja pokojowa będzie możliwa jeśli dojdzie do zawieszenia broni. Gen. Pytel ocenił, że dla Putina oznaczałoby to porażkę, dlatego się na to nie zgodzi.

Zauważył przy tym, że Rosja jest na drodze autodestrukcji. – Największym wyzwaniem dla NATO może być niekontrolowany upadek tego państwa. Tu będą duże ryzyka. Powinniśmy się przygotowywać na to bardzo mocno – zapowiedział były szef SKW.

– Nie wydaje mi się, żeby to miała być wojna pozycyjna przez miesiąc, dwa aż do wykrwawienia się strony ukraińskiej. Raczej będzie nowe otwarcie. Mam nadzieję, że będzie to kolejne niepowodzenie – ocenił Pytel.

