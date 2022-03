Jakubiak: Popieram akcję na granicy, trzeba ją zablokować

Tiry mogą dojechać do Rosji przez Ukrainę. Skoro Rosjanie twierdzą, że nie dokonali inwazji, to jaki to problem? – powiedział Marek Jakubiak, były kandydat na prezydenta.

W rejonie przejścia granicznego Kukuryki-Kozłowicze trwa protest, którego celem jest zatrzymanie handlu z Rosją – blokowane są rosyjskie ciężarówki, które z Polski chcą wjechać na terytorium Białorusi. Jakubiak: Broń Boże, żeby policja się wtrącała – Trzeba przerwać łańcuch dostaw. Ja już bym nawet nie kombinował przy podatkach, bo to może być potem wykorzystywane w innych sytuacjach – mówił w TVP Info Marek Jakubiak. – Bardzo popieram tę akcję na granicy, która zupełnie oddolnie się pojawiła. Tam już jest korek rzędu 80 kilometrów ciężarówek, które wiozą między innymi produkty, które potem sprzedają w Rosji. Trzeba zablokować tę granicę społecznie – ocenił. – Tam policja reguluje tylko ruchem i nie daj Boże, żeby się wtrącała w to – dodał. – Na pytanie, które ewentualnie Komisja Europejska by zadała: "dlaczego zamykacie (granicę - red.)", my nie zamykamy, natomiast najbliższa otwarta granica jest polsko-ukraińska. Mogą się te rosyjskie tiry tam skierować i dojechać do Rosji przez Ukrainę – powiedział. – Ponieważ Rosjanie twierdzą, że nie napadli na Ukrainę, to jaki to problem? – stwierdził Jakubiak. Ławrow: Rosja nie dokonała inwazji na Ukrainę Władze rosyjskie nie nazywają wydarzeń na Ukrainie "wojną", lecz mówią o "specjalnej operacji wojskowej". Używanie w tym kontekście słów "wojna" czy "inwazja" zostało zakazane przez Roskomnadzor, państwowy regulator mediów i internetu. 10 marca szef MSZ Siergiej Ławrow po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą stwierdził, że "Rosja nie dokonała inwazji na Ukrainę i nie planuje ataków na inne kraje". – Tłumaczyliśmy wielokrotnie, dlaczego jesteśmy na Ukrainie. Sytuacja, która się tam rozwija, stwarza bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji – mówił Ławrow na konferencji prasowej po rozmowach w Ankarze. Czytaj też:

