Pojawił się nowy sondaż polityczny. Bardzo duża przewaga PiS

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie portalu Wpolityce.pl. Wynika z niego, że partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż cieszy się największym poparciem społecznym. Różnica między PiS a Koalicją Obywatelską to aż 12 pkt proc. Mimo to, uzyskany wynik nie dałby Zjednoczonej Prawicy samodzielnej większości w Sejmie. Do objęcia rządów konieczne byłoby zawarcie koalicji.

Polska 2050 (podobnie jak w niemal wszystkich badaniach poparcia partii politycznych) znajduje się na trzecim miejscu sondażowego zestawienia z poparciem w granicach 10 proc. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja, Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe. Do parlamentu nie weszłyby partie Pawła Kukiza oraz Jarosława Gowina.

Wyniki najnowszego sondażu

Na Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczoną Prawicę) chce głosować 37 proc. badanych (sondaż obejmuje tylko osoby zdecydowane w swoich preferencjach politycznych). Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 25 proc. wskazań. Trzecia Polska 2050, która niedawno oficjalnie została zarejestrowana jako partia polityczna, otrzymałaby 11 proc. głosów.

Na dalszych miejscach znalazły się Konfederacja, którą popiera 10 proc. respondentów, Lewica z poparciem 8 proc. badanych oraz PSL, na które chce głosować 5 proc. ankietowanych.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się Kukiz'15 (2 proc. poparcia) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (1 proc. poparcia).

Deklarowana frekwencja wynosi 59 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 18 do do 21 marca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.

