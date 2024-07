Prof. Szczepański: Prezydentura Trumpa jest niemal pewna

DoRzeczy.pl: Doszło do próby zamachu na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Rodzi się pytanie, jak mogło do niego dojść?

Prof. Jarosław Szczepański: Wskazałbym na dwa powody. Pierwszy jest polityczny. Mamy w USA wielkie polityczne emocje, polaryzację, coraz bardziej agresywną politykę i retorykę strony lewicowej. Widać było antytrumpistyczną retorykę w czasie prezydentury Trumpa, ale również Bidena. Można nawet powiedzieć o dehumanizacji obozu prezydenckiego. Natomiast mamy również przyzwolenie na wulgaryzację polityki, co obserwujemy także w Polsce. Pojawiają się niewybredne hasła, które przeradzają się w ataki personalne, następnie fizyczne. Drogi powód to prawdopodobnie niedopatrzenie samego Secret Service. Pojawiały się pogłoski o tym, że ochrona Trumpowi była odmawiana, albo zmniejszana, zaś ryzyko ataku było bagatelizowane. Teraz pewnością odbędzie śledztwo wyjaśniające przyczyny takiego postępowania.

Cały świat obiega zdjęcie z uniesioną pięścią Donalda Trumpa. Jjego wygrana w wyborach jest już pewna, czy może jeszcze nie?

W tej chwili wydaje mi się, że prezydentura Trumpa jest niemal pewna. Rzadko w historii USA zdarzało się tak, że po wyjściu z tego typu sytuacji, kandydatowi nie poprawiło się poparcie wśród opinii publicznej. Widzieliśmy wręcz skoki po 8 pkt. proc. poparcia. Wydaje się zatem, że pozycja Trumpa zostanie umocniona, a przecież wygrywał wcześniej nawet w nieprzychylnych mu sondażach.

Oczywiście pojawia się cała masa teorii spiskowych, w tym mówiących o tym, że ten zamach to ustawka. Co pan na to?

Teorie spiskowe zazwyczaj rodzą się z powodu braku możliwości wpływu na rzeczywistość. Zostawiłbym to na boku, a skupiłbym się na chęci poznania przyczyn tego zdarzenia, wyjaśnienia jak mogło do niego dojść. Musi zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające kwestię ochrony Trumpa. Musimy wiedzieć, gdzie był popełniony błąd, dlaczego procedury nie zadziałały i kto jest za to odpowiedzialny.

