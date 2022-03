"Ważne na przyszłość". Budka docenia dyplomację rządu i upomina Kaczyńskiego

Piątek to pierwszy dzień wizyty w Polsce Joe Bidena. Według harmonogramu na piątek prezydent Stanów Zjednoczonych najpierw pojawi się w Rzeszowie, gdzie zostanie przywitany przez prezydenta Andrzeja Dudę i spotka się z obecnymi tam żołnierzami. Następnie uda się do Warszawy. W sobotę wygłosi przemówienie na Zamku Królewskim. Będzie też rozmawiał z polskim prezydentem.

Budka: Ważne, żeby pamiętać na przyszłość

O oczekiwaniach Koalicji Obywatelskiej wobec wizyty w Polsce prezydenta USA lider klubu parlamentarnego tej formacji mówił rano na antenie Polsat News.

– Jest to ważne wydarzenie w Polsce i często tego typu deklaracje padają właśnie w kraju, który ma być objęty dodatkową, militarną, wojskową pomocą ze strony sojuszu. To ważne wydarzenie, aby również pamiętać, żeby na przyszłość nie składać takich niepotrzebnych, pustych deklaracji czy obietnic, jak próbował to robić Jarosław Kaczyński po wizycie w Kijowie – podkreślił Budka, nawiązując do propozycji wysłania „misji pokojowej” NATO, którą wysunął prezes PiS.

Budka: Polska odbudowuje relacje z Bidenem

Poseł PO pozytywnie ocenił fakt, że polska dyplomacja zaczęła odbudowywać relacje z Joe Bidenem, które jego zdaniem do tej pory nie były najlepsze.

– Mam nadzieję, że to jest już taka trwała zmiana w polskiej polityce, bo ja przypomnę, że niestety bardzo poważne błędy, które popełnił prezydent Andrzej Duda i polski rząd, na samym początku prezydentury Joe Bidena. Niestety skutkowały tym, że tych relacji nie mieliśmy dobrych z amerykańską administracją, bo przecież pan prezydent tak długo zwlekał ze zwykłymi gratulacjami dla zwycięzcy wyborów – powiedział Borys Budka.

Czytaj też:

Delegacje kolejnych państw spotkały się w Kijowie z ZełenskimCzytaj też:

Radziejewski: Jak oceniają ryzyko ataków rakietowych na cele nad Wisłą?Czytaj też:

Zgorzelski: Propozycja Kaczyńskiego zwiększyła czy zmniejszyła poczucie bezpieczeństwa Polaków?