Harmonogram wizyty Joe Bidena w Polsce

W Rzeszowie Biden otrzyma briefing na temat sytuacji humanitarnej oraz spotka się z żołnierzami 82. Amerykańskiej dywizji powietrznodesantowej – przekazał Biały Dom.

W USA panuje przekonanie, że wizyta w Polsce ma służyć zapewnieniu sojuszników o gwarancjach bezpieczeństwa. Podkreślono, że pewne deklaracje padły już w Brukseli.

Zgodnie z podanym harmonogramem Biden przed wylotem z Brukseli spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Prezydent USA ma wylądować w Rzeszowie o 14.15. O godz. 14:55 planowany jest briefing w sprawie pomocy ukraińskim uchodźcom, a o 15:50 spotkanie z żołnierzami. O 17:45 przywódca USA wyleci z Rzeszowa. Przylot do Warszawy zaplanowany jest na godz. 18:40.

NATO wzmocni wschodnią flankę

Amerykański prezydent uczestniczył w czwartek 24 marca w nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli, gdzie zapadła decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

Sekretarz generalny Jens Stoltenberg przekazał, że państwa członkowskie NATO zgodziły się, by na nowo określić działania odstarszania i obrony w długim okresie. Zapowiedział w ramach tego punktu dozbrojenie wschodniej flanki NATO m.in. poprzez utworzenie czterech nowych grup bojowych – w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji. Jak przekazał, grupy te będą dodatkiem do czterech istniejących dotychczas grup bojowych w Polsce i krajach bałtyckich.

Sojusznicy raz jeszcze zapewnili, że każdy atak na terytorium któregokolwiek z państw natowskich spotka się z odpowiedzią militarną całego NATO.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Sojusz nie skieruje żołnierzy na tereny objęte wojną. W zakresie wsparcia Ukrainy, NATO będzie kontynuowało działania, łącznie z wyposażaniem jeszcze mocniejszym ukraińskiej armii w sprzęt militarny.

– Przekaz jest taki, że musimy działać razem, zjednoczeni wspierając Ukrainę, ale pamiętając o odpowiedzialności za to, żeby ten konflikt nie przerodził się w wojnę między Rosją a NATO. Z tego powodu sojusznicy ustalili, że nie będą kierować sił lądowych na teren Ukrainy. Można to zrobić tylko z gotowością do zaangażowania się w pełnowymiarowy konflikt z wojskami rosyjskimi – wyjaśnił Stoltenberg.

