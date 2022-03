"Powszechne, dobrowolne przeszkolenie Polaków". Konfederacja apeluje do rządu

Politycy ugrupowania wystąpili we wtorek na konferencji prasowej w gmachu Sejmu.

– Apelujemy do rządu o wdrożenie naszego pomysłu na powszechne, dobrowolne przeszkolenie Polaków powyżej 16. roku życia pod kątem zdolności strzeleckich i wojskowych – powiedział Krzysztof Tuduj. – To zwiększy bezpieczeństwo i zdolności obronne Polski, bo niepodległość nie jest dana raz na zawsze – stwierdził.

Propozycja Konfederacji

Zdaniem parlamentarzystów Konfederacji, ich propozycja spowoduje podniesienie morali i zwiększenie umiejętności, które są potrzebne w czasie wojny, co pokazuje obecna sytuacja na Ukrainie. Jednocześnie podkreślono, że postulat dotyczy wyłącznie chętnych Polaków. – Możliwość podniesienia swoich umiejętności strzeleckich powinna być przez TVP promowana co najmniej tak mocno jak szczepienia na modną chorobę – zwrócił uwagę poseł Tuduj z Ruchu Narodowego.

– Kontakt z bronią palną kształtuje pozytywnie psychofizyczną konstrukcję każdego cywilizowanego człowieka, a Polaka w szczególności, ponieważ jest to zgodne z naszymi tradycjami narodowymi. Sztuka celnego strzelania to "patriotyczna kaligrafia". To kształtuje nowego, lepszego obywatela, lepszego patriotę, bardziej opanowanego. Powszechne przeszkolenie wojskowe, to jest potrzeba chwili. Z uwagi na groźbę wojny hybrydowej podniesiemy w ten sposób nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne – oznajmił Grzegorz Braun. – Byłoby to dobrowolne szkolenie wojskowe dla każdego rozsądnego, rozgarniętego Polaka – dodał.

Dostęp do broni

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował, że do Sejmu złożony został projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni w Polsce.

Ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu do broni, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. Strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

