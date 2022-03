Rzecznik rządu: Będzie zmiana w dostępie do broni w Polsce

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował, że do Sejmu złożony został projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni. Rozwiązanie wprowadza cztery poziomy, uzależnione od poziomu kompetencji posiadacza. Strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

Propozycja zakłada odejście od nielogicznego – zdaniem autorów – podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni. "Zmiana jest podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez przede wszystkim ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej, co ma się dokonać także poprzez włączenie wojewodów jako cywilnych organów administracji państwowej w proces wydawania pozwoleń na broń. Projekt porządkuje, upraszcza i ujednoznacznia procedury przyznawania pozwoleń na broń" – mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Będzie zmiana

W środę w audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus Piotr Müller zapowiedział, iż dojdzie do zmian w zakresie posiadania broni w Polsce. Chodzi o liberalizację przepisów.

– Jesteśmy otwarci na to, żeby pewnych zmian dokonać. Paweł Kukiz zgłaszał te postulaty od dłuższego czasu i w wielu sprawach ma rację. Co do kształtu liberalizacji, będziemy o niej dyskutować – skomentował rzecznik rządu.

