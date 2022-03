Żaryn: Rosyjska propaganda chce zastraszyć polskie społeczeństwo

W serii wpisów opublikowanych na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych opisuje, w jaki sposób rosyjska propaganda próbuje wpłynąć na nastroje społeczne w Polsce. Celem jest zastraszenie społeczeństwa, do cego wykorzystywani są znani, cenieni w wielu kręgach publicyści i komentatorzy.

Rosja chce zatrzymać pomoc

"W ramach działań rosyjskiej propagandy przeciwko Polsce widać próbę zastraszania polskiego społeczeństwa. Kreml stara się paraliżować strachem Polaków, a także wymusić zatrzymanie pomocy kierowanej na Ukrainę" – wskazuje Żaryn.

"Działania rosyjskie wspierają niektóre wypowiedzi publicystów, realizujących te same linie narracji. Masha Gessen z "The New Yorker" stwierdziła ostatnio, że polskie lotniska są zagrożone atakami z Rosji, bowiem propaganda Kremla wskazuje je jako miejsce transportu pomocy na Ukrainę. Opinia Gessen jednocześnie prezentuje podpowiedź, jak rosyjski atak na Polskę może być tłumaczony, by rozmyć odpowiedzialność Kremla za atak na państwo NATO-wskie. Słowa Gessen wpisują się w propagandę rosyjską przeciwko Polsce, która prowadzić ma do zastraszenia naszego kraju. W swoim komentarzu Gessen oswaja również opinię publiczną z tematem agresji rosyjskiej na terytorium NATO. Swoją wypowiedzią publicystka wysyła przekaz podprogowy, że punktowy atak rosyjski nie będzie oznaczał agresji na NATO" – opisuje rzecznik Mariusza Kamińskiego.

"Tego typu wypowiedzi osób opiniotwórczych na Zachodzie to korzyść dla Rosji, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie i wojnę psychologiczną przeciwko Zachodowi" – wyjaśnia Stanisław Żaryn.

Czytaj też:

"Dziś wydaje się to marzeniem". Waszczykowski o interesie Polski w kwestii Ukrainy