Hołownia: Niedługo Putin może zrobić nam Buczę w Piasecznie

– Należy natychmiast odciąć Putina od źródeł finansowania, którym jest sprzedaż węglowodorów, ropy, gazu, węgla. To jest 36 proc. budżetu. To za te pieniądze on sobie kupuje broń – nie tylko tą, której będzie używał za chwilę w Ukrainie, ale również taką, którą za dwa, trzy lata może wymierzyć w Polskę i zrobić nam Buczę w Piasecznie. Do tego nie możemy dopuścić i powinniśmy być absolutnie zdecydowani, radykalni i solidarni. Natychmiast – alarmował lider Polski 2050 Szymon Hołownia w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24.

Polityk skrytykował przy okazji postawę premiera Węgier: – Viktor Orban powinien być trędowaty w polityce europejskiej. Opowiedział się po stronie bandyty.

"Rosjanie zabijali dla przyjemności"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił we wtorek przemówienie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ukraiński przywódca powiedział, że zwraca się do zagranicznych dyplomatów w imieniu ofiar Rosji. Jak wskazał, w Buczy "nie było ani jednego przestępstwa, którego Rosjanie by nie popełnili”. Na koniec swojego wystąpienia zaprezentował wstrząsający film, który ukazał skalę bestialstwa rosyjskich żołnierzy.

Relacjonując sytuację na wyzwolonych terenach (w tym w podkijowskiej Buczy) Zełenski stwierdził, że rosyjscy żołnierze strzelali do ludzi na ulicy oraz atakowali ich w domach. Cywilów wrzucano do studni i miażdżono czołgami na środku drogi "dla przyjemności" agresorów.

Ukraiński prezydent powtórzył swoje twierdzenie, że działania Rosjan są bardzo podobne do działań grupy terrorystycznej Państwa Islamskiego i że propaganda prezydenta Putina ma na celu "eksportowanie” jego własnej nienawiści do innych krajów.

– Gdzie jest bezpieczeństwo, które musi zapewnić Rada Bezpieczeństwa? Gdzie jest pokój? Gdzie są te gwarancje, które musi zagwarantować ONZ? – pytał w emocjonalnym wystąpieniu Zełenski.

