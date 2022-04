Budka: Nie słyszałem, żeby rząd PiS-u odciął się raz na zawsze od Orbana

Szef klubu KO stwierdził na antenie Polsat News także, że "dyplomacja niestety nie potrafi zakończyć tego problemu". – Każdego dnia wszyscy trzymamy kciuki, żeby wreszcie ta zbrodnia miała swój finał, ale ważna jest przede wszystkim solidarność europejska. Ważne jest to, żebyśmy wszyscy pomagali w dostarczaniu sprzętu wojskowego – mówił Budka, odnosząc się do trwającej agresji Rosji na Ukrainę.

– Choć Europa stara się mówić jednym głosem, to Orban pokazał, że ważniejsze są dla niego relacje z Putinem. Niemcy także powinny zmienić swoją politykę, dlatego ważne jest, żebyśmy byli w tym głównym nurcie solidarności polityki europejskiej, a nie słyszałem, żeby rząd PiS-u odciął się raz na zawsze od Orbana – powiedział były szef Platformy Obywatelskiej.

"Zabrakło koordynacji rządu"

Budka pytany o politykę polskiego rządu wobec uchodźców, odpowiedział, że jest pod wielkim wrażeniem postawy samych Polaków: – Zabrakło dobrej koordynacji rządu, teraz ta sytuacja się trochę poprawia, ale cały ciężar koordynacji tej pomocy wzięli na siebie Polacy.

Prowadzący rozmowę dopytywał polityka, czy pomoc ze strony UE jest jego zdaniem wystarczająca. – Nie zgadzam się z tym, o czym mówił Jarosław Kaczyński. Powiedział, że "Polska nie będzie nikogo prosiła o pomoc". Cieszę się, że premier Morawiecki zaczął już mówić o tej pomocy z UE, ale powinien zrobić kolejny krok i złożyć wniosek o fundusz solidarności właśnie po to, by Europa dorzuciła się do tego, co dzisiaj robią Polacy – stwierdził Borys Budka w Polsat News.

