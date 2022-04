Poseł PO o słowach koleżanki z partii: Nie wiem, co miała na myśli

W minionym tygodniu Leszczyna oceniła przebieg wojny na Ukrainie. W rozmowie z dziennikarzem portalu onet.pl przyznała, że na początku konfliktu uważała, iż Kijów powinien "oddać Putinowi" Donbas w zamian za bezpieczeństwo reszty kraju.

– Tak naprawdę na początku wojny myślałam, że skoro w Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro jest to taka zbuntowana republika (...), to oddajmy ten teren Putinowi, niech sobie to weźmie, ale niech cała Ukraina będzie bezpieczna – mówiła w wywiadzie deputowana.

Borowczak komentuje

Poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Jerzy Borowczak został poproszony o odniesienie się do słów Izabeli Leszczyny. – Nie wiem, w jakim kontekście ona tak mówiła. Absolutnie nie zgadzam się z tym, żeby oddawać ten teren Rosji, nawet jeśli jest tam jakaś mniejszość rosyjska. Nie wolno naruszać granic. Nie wiem do końca, co moja koleżanka miała na myśli, ale ja jestem innego zdania – mówił polityk Platformy Obywatelskiej w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

– Prezydent Ukrainy postąpił bardzo dobrze, że nie zgodził się na jakieś nowe granice Ukrainy. Myślę, że prędzej czy później Ukraina odzyska także Krym, a nie tylko cały Donbas. Rosjanie chyba w którymś momencie sami się złapią między sobą za gardła. Byłem dwa tygodnie na Syberii, rozmawiałem z mieszkańcami Buriacji i oni nie byli zadowoleni z rządów Putina – stwierdził Jerzy Borowczak.

Według parlamentarzysty, poseł Leszczyna nie musi przepraszać za swoje wypowiedzi nt. Donbasu, ponieważ "Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński nie przepraszali nas za słowa o Viktorze Orbanie czy Marine Le Pen".

Czytaj też:

Mularczyk: Ręce opadają nad infantylizmem platformianych elitCzytaj też:

Leszczyna: To kolejny "sukces" Morawieckiego