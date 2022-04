"Jest niewielki przełom w rozmowach". Negocjacje kontrolerów lotów z PAŻP

Spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) odbyło się w niedzielę. Negocjacje trwają od kilkunastu dni, a kością niezgody pozostają nowe zasady wynagradzania związkowców.

Reporter Radia Zet dowiedział się, że podczas niedzielnego spotkania doszło do "niewielkiego przełomu". Następne spotkanie związkowców z przedstawicielami PAŻP ma się odbyć w poniedziałek.

Przełom w rozmowach

"Mamy niewielki przełom w rozmowach z PAŻP. Agencja wstępnie zgodziła się na podwyżki. Wciąż do kwestią do omówienia pozostaje sprawa regulaminu pracy i kodeksu etyki" – napisał na Twitterze dziennikarz Radia Zet Michał Dzienyński cytując pełnomocniczkę kontrolerów Annę Garwolińską.

Związkowcy chcą też m.in. by na dyżurze było co najmniej dwóch kontrolerów. – Byliśmy i jesteśmy gotowi na daleko idące ustępstwa, co już wcześniej pokazaliśmy; zgodziliśmy się na wszystkie postulaty kontrolerów w sprawach bezpieczeństwa ruchu lotniczego – wskazywał po spotkaniu wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Negocjacje zakończone fiaskiem

W piątek wieczorem serwis money.pl podał, że kolejna runda negocjacji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego nie zakończyły się sukcesem.

"Urząd Lotnictwa Cywilnego zapewnia, że pomimo zmniejszonej obsady kontrolerów ruchu lotniczego od 1 maja loty z polskich lotnisk powinny odbywać się bez »gwałtownych zakłóceń«" – podkreślił money.pl. Tydzień wcześniej ULC wydał komunikat dla pasażerów, w którym uprzedzał, że "w najbliższych dniach może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską, w tym do opóźnień i odwołań rejsów".

