Europoseł: Stany Zjednoczone zawstydzają Unię Europejską

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden ogłosił przekazanie kolejnych środków finansowych na wsparcie Ukrainy. Amerykański przywódca poinformował o swojej decyzji na konferencji prasowej w Białym Domu w Waszyngtonie. Chodzi o kwotę 800 mln dolarów.

Według doniesień mediach, Amerykanie dostarczyli na Ukrainę już ponad połowę z obiecanych 90 haubic kalibru 155 mm.

Wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy

– Stany Zjednoczone zawstydzają Unię Europejską, przeznaczając wielokrotnie więcej na pomoc dla Ukrainy, która leży na kontynencie europejskim. To jest po prostu wstyd – mówił w czwartek w rozmowie w radiu RMF FM europoseł Adam Bielan. – Ja, jako europarlamentarzysta, jestem zawstydzony, chociaż to nie jest decyzja Parlamentu Europejskiego – podkreślił.

– My w PE praktycznie na każdej sesji głosujemy wnioski i apele do Komisji Europejskiej o przyspieszenie działań. Niestety, tak jak w przypadku pandemii COVID-19, tak teraz KE postępuje bardzo, bardzo wolno. Mam nadzieję, że to się zmieni – oznajmił prezes Republikanów.

Bielan o dostępie do broni w Polsce

Adam Bielan w trakcie audycji odniósł się również do kwestii dostępu do broni palnej w Polsce. Przypomnijmy, że pod koniec marca tego roku do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie autorstwa koła Kukiz'15. Propozycja zakłada m.in. odejście od podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni.

– Chciałbym mieć broń. Z bronią będę czuł się bezpieczniej. Tak jak wielu innych polskich polityków, dostaję bardzo wiele pogróżek, szczególnie w ostatnim czasie – stwierdził eurodeputowany. I przyznał, że będzie składał wniosek o pozwolenie na broń. – Polacy jako naród powinni zmienić stosunek do broni – dodał polityk Zjednoczonej Prawicy.

