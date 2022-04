Sbierbank w szóstym pakiecie sankcji? "Niemcy mogą się zgodzić"

Z medialnych doniesień wynika, że Niemcy są coraz bardziej skłonne, by nałożyć sankcje na Sbierbank. Agencja Bloomberg podała, że jeśli Niemcy zgodzą się na objęcie sankcjami kluczowego rosyjskiego banku, to taka decyzja zapadnie w ramach szóstego pakietu sankcji w ramach Unii Europejskiej. Jak wskazuje agencja, na decyzję miały wpływ naciski władz unijnych i przywódców państw członkowskich, ale także ostatnia decyzja Gazpromu wobec Polski i Bułgarii. Koncern odciął obu państwom dostęp do gazu, bo te odmówiły płatności za surowiec w rublach.

Bloomberg przypomniał, że Niemcy od początku odmawiały nałożenia sankcji na jeden z największych banków w Rosji. Powodem była obawa, że odłączenie Sbierbanku od systemu SWIFT doprowadzi do problemów z płatnością za energię z Rosji.

– Mogę z całą mocą po raz kolejny wezwać naszych partnerów europejskich z Komisji Europejskiej do wdrożenia odważnego pakietu sankcji, miażdżącego pakietu sankcji, takiego, który będzie naprawdę bolesny i odczuwalny, dotkliwy i dolegliwy dla gospodarki rosyjskiej – apelował na początku marca szef polskiego rządu, odnosząc się do doniesień o tym, że dwa największe rosyjskie banki nie zostaną wykluczone z systemu SWIFT.

Decyzja Gazpromu wobec Polski

We wtorek rosyjski koncern państwowy poinformował Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo o zamiarze całkowitego wstrzymania dostaw w ramach kontraktu jamalskiego z początkiem doby kontraktowej 27 kwietnia. Dostawy zostały wstrzymane o godzinie 8 rano.

"PGNiG otrzymało od Gazpromu pismo zapowiadające całkowite wstrzymanie dostaw w ramach kontraktu jamalskiego. PGNiG i GAZ-SYSTEM informują, że obecnie wszystkie dostawy do odbiorców są realizowane zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Spółki monitorują sytuację i są przygotowane na różne scenariusze" – przekazało w oficjalnym komunikacie w tej sprawie polskie przedsiębiorstwo.

