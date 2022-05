Wirusolog: Jesienią koronawirus znowu uderzy

Odnosząc się do zapowiadanego na połowę maja zniesienia stanu epidemii w Polsce, ekspertka wyjaśniła, że jest to możliwe na podstawie obowiązującego prawa.

– Z praktycznego punktu widzenia nie ma to dla nas jednak specjalnego znaczenia, bo w takim przypadku realne jest wprowadzanie niemalże z dnia na dzień jakichś ograniczeń, jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała – tłumaczy tłumaczy prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na jakim etapie epidemii jesteśmy?

Nawiązując do spadku liczby zakażeń w Polsce ekspertka odpowiedziała, że trudno dokładnie określić, na jakim etapie epidemii obecnie się znajdujemy ze względu na ograniczenie informacji przekazywanych opinii publicznej.

– Aktualna wiedza na temat nowych liczby infekcji, hospitalizacji czy zgonów w kraju pochodzi z danych na podstawie ograniczonego dostępu do testowania. Obecnie cztery razy mniej osób kierowanych jest na testy w kierunku COVID-19 – podkreśliła wirusolog.

Dodała, że średnio mamy teraz dziennie ok. 1 tys. nowych przypadków zakażeń, a liczba zgonów wynosi od 30 do 50 w ciągu doby. Wyjaśniła, że z przekazywanych przez lekarzy informacji wynika, że w dalszym ciągu zdarzają się również przypadki hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii wśród osób młodych, ale jest ich zdecydowanie mniej niż kiedyś.

– Na zachodzie Europy mamy wyższe liczby zakażeń ze względu na większy dostęp pacjentów do testowania niż w Polsce – podkreśliła profesor.

COVID-19 znowu uderzy jesienią

Zaznaczyła, że sytuacja jest teraz spokojniejsza, chyba, że "pojawi się jakiś nowy wariant".

– Z doniesień naukowych wynika, że pojawiają się tzw. rekombinanty, czyli hybrydy dwóch wariantów koronawirusa. Cały czas pojawiają się też nowe podlinie omikronu – przekazała wirusolog, zwracając uwagę na niepokojące doniesienia z Szanghaju, gdzie z powodu kolejnej fali koronawirusa wprowadzono lockdown.

Uzupełniła, że np. we Włoszech i Austrii przedłużony został obowiązek noszenie maseczek w zamkniętej przestrzeni publicznej, jak np. w sklepach, środkach komunikacji.

– Jestem przekonana, że jesienią koronawirus znowu uderzy. W jakiej postaci, wariancie – tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo koronawirus jest nieobliczalny. Ogromnie ważne jest to, że mamy oręż do walki z koronawirusem. Są to skuteczne szczepionki, jak również leki, np. Paxlovid. Ubolewam, że nie jest dostępny w Polsce, ale wiem, że trwają na ten temat rozmowy z Komisją Europejską – dodała profesor.

Czytaj też:

Kolejne państwo łagodzi restrykcje covidowe. Ważna informacja dla turystów