Były prezydent wróci do czynnej polityki? "Nie zarzekam się do końca"

W rozmowie z portalem wPolityce.pl Komorowskiego zapytano, czy chciałby jeszcze wystartować w jakichś wyborach, np. do Senatu ze wspólnej listy opozycji.

– Nie mam takich aspiracji, planów. Jestem politykiem spełnionym, ale nie zarzekam się do końca, bo życie mnie nauczyło, iż nie należy mówić, że czegoś się nigdy nie zrobi. Mogę powiedzieć tylko tyle, że w tej chwili takich planów nie mam – odpowiedziała była głowa państwa polskiego.

Wspólny blok opozycji?

Ostatnio Bronisław Komorowski był gościem konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej. Jak stwierdził, przyjął zaproszenie, ponieważ "PSL i to, co się dzieje wokół tej partii, a także partia Hołowni mają szansę na stworzenie bieguna umiarkowanie konserwatywnego". – Mam nadzieję, że taki biegun powstanie i będzie silny i atrakcyjny na tyle, że będzie przyciągał sfrustrowanych i zniechęconych wyborców Prawa i Sprawiedliwości ze skrzydła bliskiego centrum – mówił.

Na pytanie, czy w takim razie Platforma Obywatelska nie jest już w ogóle konserwatywną formacją polityczną, Komorowski odpowiedział, iż "PO ma swój wielki potencjał" oraz "szansę na przyciągnięcie głosów wyborców niezdecydowanych albo tych, którzy nie brali udziału w wyborach". – Natomiast wydaje mi się, że ma bardzo ograniczone możliwości na to, by przyciągać wyborców rozczarowanych PiS-em. Między innymi dlatego, że jest obiektem różnych niewybrednych akcji propagandowych ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które okazują się skuteczne. Boleję nad tym, ale uważam, że w polityce trzeba to uwzględnić – oznajmił były prezydent.

Najnowszy sondaż

Ostatni sondaż poparcia dla polskich partii politycznych, przygotowany przez firmę Social Changes dla portalu wPolityce.pl, pokazuje, że PiS cieszy się poparciem 40 proc. badanych.

Z kolei Koalicję Obywatelską popiera 25 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 12 proc.

