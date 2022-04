Nagły wzrost poparcia dla PiS. Oto, jak chcą głosować Polacy

Badanie pokazuje wzrastające poparcie dla ekipy rządzącej. Traci główny konkurent PiS – Koalicja Obywatelska, a dystans między dwoma ugrupowaniami jest coraz większy. Sondaż przynosi też bardzo złe wieści dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, na które chce głosować zaledwie 3 proc. respondentów.

Wyniki sondażu

Zgodnie z danymi zebranymi przez Social Changes dla portalu wpolityce.pl, PiS cieszy się poparciem 40 proc. badanych. To wzrost aż o 4 punkt procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni. W poprzednich tygodnaich, jak wynikało z badań Social Changes, PiS tracił poparcie.

Koalicja Obywatelska z kolei straciła 1 pkt proc. Obecnie KO popiera 25 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu niezmiennie znajduje się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zyskała a pkt proc. i w tej chwili popiera ją 12 proc. respondentów.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie. To Konfederacja, która uzyskała wynik 8 proc. poparcia (spadek aż o 3 pkt proc.) oraz Lewica, którą popiera również 8 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.).

Kto nie dostanie się do Sejmu?

Progu wyborczego nie przekroczyły Polskie Stronnictwo Ludowe, na które swój głos chce oddać 3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), Kukiz'15 z poparciem 2 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt. proc.) oraz Porozumienie Jarosława Gowina, które otrzymało 1 proc. wskazań (bez zmian).

Deklarowana frekwencja wynosi 54 proc. Poprzednio było to 51 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 22 do 25 kwietnia 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1090 osób.

Czytaj też:

Kto następnym prezydentem? Magierowski odrobinę przed TrzaskowskimCzytaj też:

PiS powiększa przewagę, Sejm bez Konfederacji. Nowy sondaż