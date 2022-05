Idea Międzymorza. Dr Orzeł: To siła, której Rosja nie da rady

Trwa wojna na terytorium ukraińskim, wywołana przez Federację Rosyjską. Polska bierze czynny udział w pomocy dla walczącej Ukrainy i ukraińskich uchodźców, uciekających przed rosyjską agresją ze swojej ojczyzny.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiła się koncepcja powrotu do projektu I Rzeczpospolitej. Szanse na powodzenie takiej formuły w obecnych czasach ocenił dr Józef Orzeł. Szef Klubu Ronina był w czwartek gościem programu "O co chodzi?" na antenie TVP Info.

Idea Międzymorza

– Myślę, że taki projekt jest nie tylko realny, ale i konieczny. Natomiast jeżeli nazywamy go Międzymorzem, tak jak chciał Piłsudski, to mamy na tym pasie takie państwa, które zdecydowanie prą ku koncentracji, na razie militarnej. Szwecja i Finlandia chcą przystąpić do NATO. Państwa bałtyckie bardzo z nami współpracują w sprawach pomocy Ukrainie. Jesteśmy my, Ukraina, Białoruś, a także Rumunia. Są to państwa realnie zagrożone przez Rosję. Zatem wspólnie dowodzona armia – przy pomocy USA i Wielkiej Brytanii – to siła, której Rosja nie da rady. To jest jasne z militarnego punktu widzenia – powiedział dr Józef Orzeł.

Były poseł stwierdził również, że los Białorusi zależy obecnie od walczącej Ukrainy. Jego zdaniem, teraz wszystko opiera się na tym, jak potoczą się działania wojenne na terenie Donbasu i na wschodzie kraju. – Jeżeli wojna się zamrozi, to Białoruś zostanie w rękach Łukaszenki – oznajmił.

Memorandum o współpracy

24 kwietnia w Krakowie premierzy Polski i Ukrainy podpisali memorandum o zacieśnianiu współpracy w zakresie kolejowym między Polską a Ukrainą.

"Inicjatywa ta odpowiada na ukraińskie potrzeby w zakresie transportu towarowego w sytuacji zablokowania portów przez rosyjskiego agresora. Będzie ona także instrumentem wspierania korzystnego dla obu stron rozwoju gospodarczego obu krajów" – mogliśmy przeczytać w komunikacie KPRM.

