Kukizowi puściły nerwy: Oni są zwykłymi szmalcownikami

W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski wzywa Radę UE oraz Komisję Europejską do podjęcia dalszych działań w związku z "pogorszeniem się stanu wartości UE na Węgrzech i w Polsce".

Europarlament domaga się od Rady i Komisji m.in. zatrzymania dla Węgier i Polski pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Finanse mają zostać odblokowane dopiero po ustąpieniu rządów narodowych i wdrożenia wszelkich wyroków. Warto zaznaczyć, że Węgry i Polska to jedyne państwa, które do tej pory nie otrzymały żadnych funduszy w ramach unijnej pożyczki.

Poparcie dla rezolucji. Kukiz: To szmalcownicy

O ile politycy PiS głosowali przeciwko rezolucji, a europosłowie PO i PSL w większości wstrzymali się od głosu, to nie brakowało jednak polskich europosłów, którzy poparli kontrowersyjny dokument.

Są to: Marek Belka, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Róża Thun, Sylwia Spurek oraz Danuta Huebner.

Zachowanie europosłów w bardzo ostrych słowach ocenił Paweł Kukiz. Polityk porównał ich do szmalcowników. – To są zdrajcy, kosmopolici. Ja jestem państwowcem i nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś reprezentuje lewicę, czy prawicę. Ważne, by był patriotą i kochał Polskę. Europosłowie głosujący za sankcjami przeciwko Polsce są zwykłymi szmalcownikami. To źli ludzie. Jedyną dla nich wartością jest kasa i wszystko jedno, czy mówią po rosyjsku, po niemiecku, czy po polsku – stwierdził Kukiz w rozmowie z internetową telewizją wPolsce.pl.

Na jakie ustępstwa może iść Polska?

Lider Kukiz'15 był pytany, czy jego zdaniem Komisja Europejska zatrzyma się postulacie likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Jego zdaniem jeżeli Unia będzie nazbyt ingerowała w polskie sprawy, to "trzeba się zastanowić, czy to nam się opłaca i na jakie ustępstwa możemy iść".

– Jeżeli Ukraina nie przegra, to kształt Unii Europejskiej może się zmienić. Amerykanie wciąż faworyzują Niemców i Francuzów. Widać to na wielu spotkaniach. Ta mentalność też powinna się zmienić – dodał.

Czytaj też:

Szydło bezlitosna dla europosłów. Poszło o rezolucję PECzytaj też:

Sędzia TK: Chcę, aby ta cała Unia zniknęła z powierzchni ziemi