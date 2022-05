Gowin: To by się Ziobrze nie uśmiechało

– Jarosław Kaczyński ma świadomość, że kryzys gospodarczy będzie jesienią 2023 r. znacznie głębszy niż obecnie, więc wyobrażam sobie, że może dążyć do wcześniejszych wyborów – przyznał Jarosław Gowin. Jak zaznaczył na antenie RMF FM, problemem dla PiS-u jest pytanie, jaką drogą do tego doprowadzić. – Są trzy konstytucyjne możliwości i wydaje się, że żadna z nich nie jest w tej chwili możliwa dla PiS-u albo pożądana – zauważył były wicepremier.

– Budżet jest już bowiem uchwalony, a "podanie rządu do dymisji byłoby kompletną nieodpowiedzialnością w warunkach wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą". Samorozwiązanie Sejmu wymagałoby poparcia PO, a PO ustami Tuska zapowiedziała, że w czasach wojny byłoby to nieodpowiedzialnością – wyjaśnił Gowin.

Gowin: Na tym Ziobro straci

Polityk ocenił, że również dla Solidarnej Polski odłączenie się od PiS nie byłoby opłacalne. – Perspektywa wyrzucenia Solidarnej Polski z koalicji rządowej i rządu mniejszościowego to też nie jest coś, co Zbigniewowi Ziobrze by się uśmiechało. W ten sposób traciłby poparcie wśród najtwardszej części elektoratu PiS-u – powiedział gość RMF FM.

– Sądzę, że po dzisiejszym posiedzeniu klubu PiS okaże się, że jakiś kompromis ws. Izby Dyscyplinarnej został wypracowany. Będziemy mieć likwidację Izby Dyscyplinarnej – stwierdził Gowin. – Jeżeli to nie będą zmiany dewastujące, to gotów jestem rozważyć poparcie tego projektu – zadeklarował.

"Efekty są opłakane"

– Nigdy nie byliśmy, delikatnie mówiąc, entuzjastami tego, co Zbigniew Ziobro robi w wymiarze sprawiedliwości – powiedział lider Porozumienia.

Gowin, przyznał, że jego ugrupowanie najprawdopodobniej poprze wniosek opozycji odwołanie Zbigniewa Ziobry z funkcji ministra sprawiedliwości. – Efekty są opłakane, sprawy toczą się jeszcze dłużej w sądach, sądy jeszcze bardziej opieszałe. Po drugie, to Zbigniew Ziobro jest tym, który blokuje dostęp Polski do środków europejskich – dodał były wicepremier, recenzując działania ministra.

