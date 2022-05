Kto wygra wojnę na Ukrainie? Ważne słowa Stoltenberga

W niedzielę w Berlinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO, gdzie dyskutowano kwestię przystąpienia Szwecji i Finlandii do Sojuszu. Zdecydowana większość krajów opowiada się za rozszerzeniem NATO. Tylko Turcja, słowami prezydenta kraju Recepa Erdogana, wskazała, że nie jest przekonana do członkostwa Sztokholmu i Helsinek. W tej chwili nie wiadomo, czy jest to oficjalne stanowisko Turcji i czy zawetuje ona głosowanie nad włączeniem państw skandynawskich w struktury Sojuszu.

Drugim tematem rozmów szefów dyplomacji państw NATO była sytuacja na ogarniętej wojną Ukrainie. Podczas wspólnej konferencji prasowej sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock padły ważne słowa.

– Władimir Putin chce, aby Ukraina została pokonana, a Europa i Ameryka Północna podzielone. Tymczasem są one zjednoczone, a Ukraina może wygrać wojnę – powiedział Stoltenberg, który brał udział w konferencji za pomocą połączenia wideo z powodu COVID-19.

Sekretarz generalny NATO poinformował, że członkowie Sojuszu zobowiązali się do przekazania Ukrainie wartej miliardy dolarów pomocy oraz zapewnienia jej armii szkoleń, które każdego dnia zmieniają obraz pola bitwy.

NATO monitoruje Rosję

Szef NATO stwierdził również, że NATO "ściśle monitoruje” Rosję i jej poczynania. Te działania zostały wzmocnione po tym, jak Finlandia oficjalnie potwierdziła, że będzie ubiegać się o przystąpienie do Sojuszu. Prezydent Rosji Władimir Putin określił decyzję Helsinek jako błąd.

Stoltenberg wskazał, że NATO "bardzo uważnie śledzi to, co robi Rosja” i jest gotowe do działania, jeśli Rosja przypuści jakikolwiek atak na członków NATO. Dodał także, że członkostwo Finlandii i Szwecji "ma znaczenie dla NATO”, a Sojusz będzie szukał sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w regionie bałtyckim.

Czytaj też:

"Konieczna będzie reakcja". Wiceszef rosyjskiego MSZ ostrzega NATOCzytaj też:

Szwecja i Finlandia w NATO. Reaguje Biały DomCzytaj też:

Gwarancje bezpieczeństwa dla Szwecji. Stoltenberg: Są na to różne sposoby