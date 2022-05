Tusk: Zjednoczona opozycja ma 50 proc., a PiS tylko 30 proc.

Z najnowszego sondażu IPSOS przeprowadzonego dla portalu OKO.press wynika, że wspólna lista zjednoczonej opozycji może liczyć na 20 pkt. proc. przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością.

Gdyby na jednej liście znalazła się cała opozycja (Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica, Polska 2050 oraz Porozumienie Jarosława Gowina), to taki sojusz mógłby liczyć aż na 50 pkt. proc, natomiast PiS – na 30 proc.

Jednak w wariancie osobnego startu klubów opozycyjnych, według tego samego sondażu, wygrywa PiS z poparciem na poziomie 35 proc. Koalicja Obywatelska zajmuje drugie miejsce z wynikiem 26 proc. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni (13 proc.).

Tusk: Zjednoczeni na pewno wygramy

Wyniki sondażu IPSOS skomentował w poniedziałek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. – Od wielu miesięcy powtarzam te, przecież dość oczywiste apele, słowa prośby o zjednoczenie opozycji. Oczywiste przecież nie tylko dla mnie – powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Dzisiaj mamy kolejny dowód. To wyniki badań renomowanej pracowni badań społecznych IPSOS. One pokazują, że zjednoczona opozycja ma 50 procent, a PiS tylko 30 procent. PiS nie jest silniejszy od opozycji. PiS jest silny podziałami na opozycji – ocenił.

– Zjednoczeni na pewno wygramy. Chyba więcej dowodów już nie trzeba. Wzywam wszystkich, najserdeczniej i z wielkim przekonaniem, tak jak tylko potrafię: poważnie potraktujmy też to wskazanie, nie tylko moje apele. Idźmy do wyborów razem – powiedział Tusk. A na Twitterze napisał: "50 do 30. W jedności siła".

