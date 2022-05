"Nie mógł się powstrzymać". Semka o wystąpieniu Tuska

W czwartek podczas konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przekonywał, że kiedy był premierem, Rosjanom nie sprzedano "ani centymetra, jeśli chodzi o firmy energetyczne".

– To dzisiaj dokonuje się tej sprzedaży, to dzisiaj podjęto decyzję, żeby sprzedać Arabii Saudyjskiej - politycznie też bardzo to wątpliwy partner, i Węgrom związanym tak mocno z Putinem, istotną część najcenniejszych zasobów, jakimi są bez wątpienia polskie rafinerie – przekonywał szef PO, nawiązując do fuzji Orlenu z Lotosem (pochodzący z Arabii Saudyjskiej koncern Saudi Aramco ma przejąć część udziałów w rafinerii Lotosu).

Semka: Arabia Saudyjska to sojusznik USA

– Donald Tusk nie mógł się powstrzymać, aby powiedzieć, że Arabia Saudyjska jest dosyć wątpliwym partnerem. Na świecie wybór partnerów nie jest taki szeroki, obowiązuje zasada wyboru mniejszego zła – ocenił w TVP Info Piotr Semka.

– Arabia Saudyjska nie jest zapewne wzorcową demokracją i nie zachwyca mnie fakt, że chrześcijanie muszą się tam ukrywać ze swoją wiarą, ale to kraj, który jest jednak lojalnym sojusznikiem Ameryki, z którą mamy bardzo poważne plany – dodał.

– Kręcenie nosem na Arabię Saudyjską w sytuacji, kiedy jeszcze ileś lat temu nie widziało się nic złego w Rosji i używało się określenia: "Rosja taka, jaka ona jest", czyli w domyśle: jest straszna, ale nas to nie obchodzi, bo my chcemy robić z nią interesy – mówił.

Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił uwagę, że "to ta Rosja jest krajem, którego rakiety w obwodzie kaliningradzkim były non stop wymierzone w polskie miasta". – Arabia Saudyjska takich rakiet nie nastawia na Katowice czy Warszawę – podkreślił.

