"To były zachowania skrajnie skandaliczne". Bielan uderza w Tuska

Opozycja konsekwentnie krytykuje przejęcie Lotosu przez Orlen, a w szczególności jeden z elementów umowy dotyczący sprzedaży części polskich stacji benzynowych węgierskiemu koncernowi MOL. Donald Tusk wielokrotnie zarzucał Danielowi Obajtkowi błąd przy wyborze partnera, który przejmie stacje paliw Lotosu. Lider największej partii opozycyjnej twierdzi, że węgierski koncern jest zależy od rządu Viktora Orbana, a ten z kolei sprzyja Władimirowi Putinowi.

Orlen odpiera zarzuty wskazując, że fuzja obu koncernów paliwowych jest ważna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa i wzmocni pozycję spółki na rynku europejskim.

Bielan: Tusk chciał sprzedać Lotos Rosjanom

Adam Bielan odniósł się do zarzutów byłego premiera dotyczących węgierskiego koncernu. Europoseł przypomniał, że za czasów rządów PO-PSL były plany sprzedaży Lotosu Rosjanom.

– Donald Tusk był przez 7 lat premierem i każdy Polak może sprawdzić, w jaki sposób prowadził politykę. Nie tylko, co głosił w kampaniach wyborczych, ale w jaki sposób ją realizował. Za rządów Donalda Tuska trwały prace w Polsce nie żeby sprzedać część stacji Lotosu węgierskiemu partnerowi, tylko żeby wprost sprzedać cały Lotos Rosjanom. Takie pismo wysłali najbliżsi współpracownicy Donalda Tuska, m.in. minister skarbu w jego rządzie, do prezesa Lotosu. Przecież niedawno media przypomniały te pisma. To były zachowania skrajnie skandaliczne. Przecież tak w praktyce wyglądał reset relacji polsko-rosyjskich, który przeprowadzał Donald Tusk już po inwazji Rosji na Gruzję – powiedział polityk.

Bielan wskazał, że działania rządu Tuska miały miejsce po 2008 roku, a więc agresji Rosji na Gruzję. Wtedy prezydent Władimir Putin rozpoczął proces szybkiego dozbrajania rosyjskiej armii wykorzystując do tego środki pozyskane ze sprzedaży surowców energetycznych.

– Wtedy ministrowie rządu Tuska wpadli na pomysł, żeby sprzedać Lotos wprost Rosjanom i dzisiaj Tusk ubiera się w łatki kogoś, kto krytykuje nas za to, że my tak naprawdę bardzo szybko uniezależniamy polski rynek energetyczny od Rosja. Nigdy w ostatnich latach nie było tak niskiej sprzedaży rosyjskiej ropy w Polsce jak w ubiegłym roku – powiedział Bielan.

