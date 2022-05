"To szkodliwe dla Polski". Schetyna krytykuje Morawieckiego

Podczas niedawnego spotkania z młodymi ludźmi w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego premier Mateusz Morawiecki wypowiedział pod adresem norweskiego rządu ostre słowa krytyki dotyczące zysków ze sprzedaży ropy naftowej. W obliczu wojny na Ukrainie i próbach uniezależnienia się od surowców z Rosji, norweska ropa oraz gaz znacznie zyskały na wartości.

– Nadmiarowe zyski Norwegii z ropy i z gazu przekroczą sto miliardów euro. To jest pośrednie żerowanie na wywołanej przez Putina wojnie – powiedział premier i zwrócił się do skandynawskich polityków: "Drodzy norwescy przyjaciele, to nie jest sprawiedliwe".

Schetyna: Niepotrzebny atak

Wypowiedź szefa rządu ostro skrytykował Grzegorz Schetyna. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej określił ją jako "szkodliwą i niepotrzebną".

– To szkodliwa polityka, to dobre porównanie tego ataku na Norwegów, zupełnie niezręcznego, niepotrzebnego, szkodliwego, szczególnie, że Norwegowie to nie tylko lojalny sojusznik. Fundusz norweski pomaga wielu projektom w Polsce – stwierdził poseł PO w rozmowie z Moniką Olejnik w „Kropce nad i” TVN24.

– Atakować jeszcze partnera przy Baltic Pipe, od którego będziemy kupować gaz, który ma nas uniezależnić od gazu rosyjskiego, to po prostu absurdalne i niepotrzebne, to szkodliwe dla Polski, taka wypowiedź – dodał Schetyna.

Notowania PO

Polityk został także zapytany o obecne notowania PO. Według najnowszego sondażu Kantar największa partia opozycyjna może liczyć na poparcie 24 proc. ankietowanych. Jak ten wynik skomentował były przewodniczący ugrupowania?

– [Za moich czasów] było 27,5 proc., jak odchodziłem z funkcji przewodniczącego 31 proc. Ale to jest mniej więcej podobnie, tylko teraz, dzisiaj jest pytanie co za 1,5 roku, jak przeżyjemy ten czas do wyborów, jak przygotujemy kampanię, koalicję wyborczą, jak wygrać wybory. To dzisiaj pytanie do każdego polityka, lidera partii opozycyjnej – powiedział Schetyna.

