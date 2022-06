Problemy z węglem. Minister: Ludzie myślą, że to jest wina rządu

Rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, będzie podejmował działania mające na celu ustabilizowanie cen węgla w kraju

Członkowie obozu władzy zapowiadali w mediach zwiększenie wydobycia w polskich kopalniach, a także uruchomienie mechanizmu dopłat dla sprzedawców, którzy będą oferowali surowiec w cenach, w jakich proponuje go obecnie Polska Grupa Górnicza (PGG).

Minister o problemach z węglem

Problemy z węglem w Polsce skomentował Michał Wójcik. Minister był w piątek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. – Wiemy, że dużo osób próbuje kupić węgiel, że sytuacja jest trudna, ale wynika ona z różnych okoliczności. Ludzie myślą, że to jest wina rządu. Nie, to jest w dużej mierze wina Unii Europejskiej – ocenił.

Jak przyznał polityk Solidarnej Polski, wzrost cen w kraju jest widoczny. – Ubolewam nad tym, ale mam nadzieję, że inflacja zacznie spadać – mówił. – Wiem, że my jesteśmy oskarżani o inflację, jako główny czynnik, który powoduje zatroskanie każdego z nas, ale to nie jest tak do końca. To kwestia wyjścia z pandemii, wojny, różnych okoliczności, które się nałożyły. Stąd w USA najwyższa inflacja od kilkudziesięciu lat – zauważył członek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak obniżyć ceny w kraju?

Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rząd stara się walczyć z szalejącą inflacją oraz podkreślił, że przygotowywane jest wsparcie osób, których może nie być stać na ogrzanie węglem domów.

– Podjęliśmy decyzję, że zapewnimy ludziom, którzy opalają węglem swoje domy, a ten węgiel dzisiaj bardzo zdrożał, nawet do trzech tysięcy złotych za tonę, ceny na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna – powiedział wicepremier ds. bezpieczeństwa.

