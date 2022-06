Szef MSZ Łotwy: Z okazji święta państwowego życzę Rosji przegrania wojny

"Rosja obchodzi swoje święto państwowe, życzę porażki w agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie, porzucenia imperialnych ambicji i ostatecznie stworzenia nowoczesnego i demokratycznego państwa" – napisał Edgars Rinkeviczs na Twitterze.

12 czerwca przypada Dzień Rosji. To rosyjskie święto narodowe. W dniu 12 czerwca 1990 obradował pierwszy Zjazd Deputowanych Ludowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, podczas którego ogłoszono deklarację suwerenności Rosji. Dokładnie rok później odbyły się pierwsze wybory prezydenckie w tym kraju. Od 1994 data ta uznawana jest jako oficjalne święto państwowe. Jest dniem wolnym od pracy w Rosji.

"Dziś obchodzony jest Dzień Rosji, ustanowiony z okazji rocznicy ogłoszenia deklaracji suwerenności rosyjskiej republiki sowieckiej od ZSRR. Niezależność republiki od imperium w putinowskiej Rosji nie może być powodem do dumy. Dlatego pojawiają się głosy, by to święto zlikwidować" – zwraca uwagę publicysta "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.

Z okazji Dnia Rosji antykremlowscy opozycjoniści mieszkający na emigracji zaplanowali ogólnoświatową akcję protestów ulicznych przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę – informuje agencja Ukrinform.

Wojna na Ukrainie. Nowe dane o stratach Rosji

Od 24 lutego trwa rosyjska agresja na Ukrainę. "W ciągu minionej doby przeciwnik stracił 10 czołgów, 16 opancerzonych pojazdów bojowych, siedem dronów, ponad dziesięć jednostek sprzętu samochodowego i do 150 ludzi" – głosi najnowszy komunikat ukraińskiego Sztabu Generalnego, opublikowany na Facebooku.

Sztab informuje o trwającym szturmie w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim i walkach w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie z artylerii. Ostrzał rosyjski utrzymuje się na kierunkach: Słowiańska, Limanu, Bachmutu.

"Na północy Ukrainy Rosjanie ostrzeliwują infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim. Na kierunku Charkowa prowadzili ostrzały infrastruktury cywilnej w rejonie miejscowości: Wirnopilla, Petriwka, Czepila, Chrestyszcza" – podaje strona ukraińska w nowym komunikacie dot. aktualizacji stanu walk.

Czytaj też:

Kulesza: Na terytorium Polski powinny być amerykańskie głowice nuklearne