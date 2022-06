Sobolewski o realizacji KPO: Będziemy starali się dotrzymać terminów

Ponad tydzień temu Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski Krajowy Plan Odbudowy. Projekt zakłada, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski trafi około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Wypłata pieniędzy nastąpi jednak dopiero po wypełnieniu tzw. kamieni milowych, czyli warunków, jakie Komisja Europejska postawiła przed naszym krajem.

Po ogłoszeniu decyzji KE w Polsce rozgorzała dyskusja czy rząd w odpowiednim stopniu będzie realizował postawione przez unijny organ wytyczne. Jak stwierdził w środę Krzysztof Sobolewski, Polska będzie "je realizować tak, na ile to jest możliwe, żeby nie stanowiło wyjścia poza ramy, a te ramy są bardzo szerokie".

– W porozumieniu dotyczącym KPO są też zawarte terminy do kiedy powinniśmy, w ramach tego porozumienia, wprowadzić część rozwiązań. Będziemy starali oczywiście się terminów dotrzymać – dodał Sekretarz generalny PiS.

Kamienie milowe

Sobolewski wskazał, że kamienie milowe zawarte w porozumieniu z KE nie są niczym wyjątkowym na tle innych państw członkowskich UE. Włochy i Rumunia mają ich ponad 500, Hiszpania ponad 400, Portugalia 340. W sumie kamieni milowych i wskaźników, które dotyczyły KPO dla wszystkich państw Unii Europejskiej jest 5 200.

– Tak dodam na marginesie, że pomimo przyjęcia dużo wcześniej też KPO czeskiego, to do tej pory Czechy są w ciągłych negocjacjach z Komisją Europejską i nie dostały jeszcze ani euro. Można tak tylko zakładać, domniemywać z jakiego to powodu te negocjacje się przedłużają. Nastąpiła zmiana rządu i nowy rząd czeski niekoniecznie był po myśli Komisji Europejskiej – powiedział polityk PiS.

Krytyka opozycji

W środowym programie Radia Zet poseł PSL Marek Sawicki skrytykował rząd oraz władze Orlenu za wciąż rosnące ceny na stacjach benzynowych. Polityk opozycji doczekał się odpowiedzi ze strony Sobolewskiego.

– Osoba, która wypowiada się, która jest w jednej partii z panem Waldemarem Pawlakiem, któremu zawdzięczamy obecną sytuację z gazem w Polsce, to, że uzależnił nas całkowicie od rosyjskiego gazu, uzależnił Polskę, to jest ostatnia osoba, która powinna mówić o Orlenie czy o innych polskich spółkach – powiedział polityk PiS.

Czytaj też:

Kaczyński odchodzi z rządu. Sobolewski zdradza nowe informacjeCzytaj też:

"Wypowiedź zbyt emocjonalna". Sobolewski o słowach Suskiego