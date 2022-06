Macron w Irpieniu: Francja od pierwszego dnia stoi po stronie Ukrainy

Trwa wizyta Emmanuela Macrona, Olafa Scholza i Mario Draghiego na Ukrainie. Przywódcy odwiedzili Irpień, gdzie po wyjściu wojsk rosyjskich, odkryto ślady zbrodni wojennych popełnianych na ludności cywilnej.

– To bohaterskie miasto, naznaczone piętnem barbarzyństwa. Tu popełniono zbrodnie wojenne, dokonano masakry – powiedział dziennikarzom prezydent Emanuel Macron. – Francja od pierwszego dnia stoi po stronie Ukrainy – zapewnił polityk pytany przez dziennikarzy o swoje wcześniejsze słowa, aby "nie poniżać Rosji".

Prezydent Francji zadeklarował, że Europa i Europejczycy pomogą Ukrainie odbudować kraj ze zniszczeń wojennych. Macron pogratulował również Ukraińcom ich "heroizmu w obronie ojczyzny.

Scholz: Ta przemoc jest bezsensowna

Podczas wizyty w Irpieniu kanclerz Niemiec zwrócił uwagę, że całe miasto zostało zniszczone, choć nie było w nim celów wojskowych.

– To dużo mówi o brutalności rosyjskiej agresji, której celem jest po prostu zniszczenie i podbój – oświadczył Scholz. – To straszna wojna. Rosja prowadzi ją z ogromną brutalnością, nie zwracając uwagi na ludzkie życie. To musi się wreszcie skończyć – podkreślił.

Czterej europejscy przywódcy (Macronowi, Scholzowi i Draghiemu w podróży towarzyszy prezydent Rumunii) zostali oprowadzeni po ruinach przez pełnomocnika prezydenta Ukrainy ds. integracji europejskiej Ołeksija Czernyszowa.

W planie wizyty jest spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wicepremier Ukrainie nie oczekuje wielkich deklaracji

– Nie jestem pewna, czy po spotkaniu będą świetlane obwieszczenia, ale niezależnie od tego, jak ono się skończy, będzie to historyczne spotkanie, które może doprowadzić albo do silniejszej Europy, albo do silniejszej Ukrainy – powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk w rozmowie z dziennikarzami. Wereszczuk wzięła udział w powitaniu Scholza, Macrona i Draghiego na dworcu kolejowym w Kijowie.

– To, że trzech europejskich przywódców przybyło na Ukrainę w samym środku totalnej wojny, jest wspaniałym sygnałem, który wzmacnia Ukrainę i Europę – dodała. Wicepremier Ukrainy powiedziała: – Są dwa ważne pytania, jakie należy im zadać. Jak zakończyć wojnę i jak rozpocząć nowy rozdział dla Ukrainy w Unii Europejskiej?