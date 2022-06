Tomczyk: Mieszkanie jest zarówno prawem jak i towarem

- Mieszkanie jest prawem człowieka, to znaczy móc mieszkać w godnych warunkach to nie jest jakiś przywilej, to nie może być marzenie i dorobek całego życia - mówił Donald Tusk podczas spotkania z młodymi działaczami Platformy Obywatelskiej.

O te słowa był pytany Cezary Tomczyk w programie Polsat News. Polityk podkreślił, że kwestia mieszkalnictwa odgrywa dużą rolę dla PO. Poseł podkreślił, że za rządów jego partii powstawało zdecydowanie więcej mieszkań, niż to się dzieje obecnie.

– W ramach programu mieszkanie plus powstało pięć tysięcy mieszkań w ciągu 7 lat. Czy pan redaktor wie, ile powstało mieszkań w ramach programu Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych w ciągu 8 lat rządów Platformy i PSL-u? Ćwierć miliona, czyli 250 tysięcy mieszkań kontra 5 tysięcy mieszkań. To były programy, które działały. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji kiedy ceny mieszkań absolutnie galopują, kiedy np. w samej Warszawie ceny mieszkań w ciągu tylko półtora roku skoczyły z 8 tysięcy złotych, co już było stawką jakąś gigantyczną do 15-16 tysięcy złotych, to jest Warszawa, podobny pułap jest w innych miastach tylko skala jest inna – powiedział Cezary Tomczyk w „Politycznym Graffiti” Polsat News.

Po drodze z Lewicą?

Kwestia dostępu do mieszkań jest od dawna poruszana przez Lewicę. Tomczyk ocenił, że jego partii jest w tym temacie po drodze z ugrupowaniem Włodzimierza Czarzastego.

– W wielu sprawach się zgadzamy z Lewicą. Zgadzamy się na przykład w sprawie podejścia do praworządności w Polsce. To nie jest tak, że te postulaty muszą się wzajemnie wykluczać. Myślę, że coraz więcej punktów wspólnych powinno być między nami natomiast, żeby też uściślić jeżeli chodzi o kwestie mieszkań w naszym kraju, jest to gigantyczny problem dla nie tylko młodego pokolenia, ale dla wielu ludzi, dla wielu obywateli Rzeczypospolitej. Mieszkanie jest zarówno prawem jak i towarem, ale żeby tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzi było stać na ten towar – ocenił Tomczyk.

Czytaj też:

Rynek mieszkaniowy. Szefernaker zapowiada zmianyCzytaj też:

"Mówiliśmy o tym kilkukrotnie". Arłukowicz przedstawił pomysły PO na pokonanie inflacji