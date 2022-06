"To rozpychanie się przed linią mety". Buda o politykach Solidarnej Polski

Spory wewnątrz koalicji rządzącej, na linii PiS-Solidarna Polska, koncentrują się obecnie wokół założeń zawartych w Krajowym Planie Odbudowy oraz zobowiązań jakie Polska podjęła w ramach tzw. kamieni milowych.

Środowisko Solidarnej Polski atakuje premiera i jego otoczenie, tłumacząc, że nie miało możliwości dokładnego zapoznania się z ostateczną wersją Krajowego Planu Odbudowy.

Buda o wypowiedziach polityków SP

O krytyczne uwagi pod swoim adresem, ze strony polityków Solidarnej Polski, został zapytany w poranku stacji TVN24 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– To jest łańcuszek jakiegoś hejtu. Zabawna, ja się z tego śmieję – skomentował polityk. – Natomiast minister Ozdoba, akurat do jego ministerstwu to było wysłane i jego ministerstwo o tym wiedziało. Co więcej, ono proponowało te zapisy, wobec którch teraz się buntuje – podkreślił dalej szef resortu rozwoju.

– To jest jakieś rozpychanie się na ostatniej linii, przed ostatnią linią mety i traktuję to jako politykę. Nie uczestniczę w tym, robię robotę, jestem małym żuczkiem, natomiast od polityki jest pan premier, pan prezes – dodał Buda, zapewniając, że PiS "koniec końców porozumie się" z politykami Solidarnej Polski.

Prefinansowanie planu odbudowy

Przypomnijmy, że zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Europejską polski Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z unijnego Funduszu Odbudowy po "pandemii" koronawirusa, do Polski trafi około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Przekazanie środków nastąpi jednak dopiero po wypełnieniu tzw. kamieni milowych, czyli bardzo dużej ilości warunków, jakie Komisja Europejska postawiła przed naszym krajem.

Tymczasem jak poinformował "Dziennik Gazeta Prawna", Polski Fundusz Rozwoju ma przeznaczyć 7 mld zł na prefinansowanie projektów i reform w ramach KPO.

Na prefinansowanie mogą liczyć takie programy socjalne jak "Maluch plus" (zakłada on tworzenie i utrzymywanie miejsc opieki dla dzieci) i "Czyste powietrze" (program wymiany starych pieców i ocieplania domów). W grę wchodzi też wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz projektów drogowych.

