Lider PO Donald Tusk zadeklarował ostatnio, że jeśli jego partia wygra wybory, to zagwarantuje legalny dostęp do zabijania dzieci nienarodzonych do 12. tygodnia ciąży. – Mamy ten projekt dotyczący legalnej aborcji do 12 tygodnia, która ma być decyzją kobiety w porozumieniu z lekarzem, a nie decyzją księdza, prokuratora i działacza PiS-u. Na sto procent to zagwarantujemy – przekonywał szef PO.

To nie jedyna tego typu wypowiedź w ostatnim, gdy lider PO puszcza oko do lewicowego elektoratu.

Sawicki: Mówię to o Tusku od lat

– Już od kilku lat mówię, że lider PO Donald Tusk już dawno przejął program Lewicy, tylko nie bardzo chce przejąć jeszcze ich polityków – mówił Marek Sawicki w rozmowie z PAP.

Jego zdaniem działania Tuska to naturalne posunięcie, gdyż "ma pokolenie 40 minus", które jest bardziej lewicowe niż środowisko Adriana Zandberga. – Musi za nimi podążać, bo inaczej go zgubią – dodaje.

Sawicki podkreśla, że Platforma zaczęła wyraźnie dryfować na lewo już w 2015 roku, gdy Donald Tusk wskazał Ewę Kopacz jako swojego następcę w partii.

Polityk był też pytany o ewentualną współpracę PSL z PO. Sawicki unikał jednak jednoznacznej odpowiedzi, podkreślając, że o wszystkim zdecydują wyborcy, a na razie jest zbyt wcześnie, by o tym mówić. – Chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to możemy rozmawiać z PO, natomiast jeśli chodzi o kwestie ideologiczne, to jest nam tutaj daleko – przyznaje poseł ludowców.

Gdula: Tusk przygotowuje swój elektorat na wspólne rządy z Lewicą

Maciej Gdula uważa, że Donald Tusk przygotowuje się do stworzenia powyborczej koalicji PO z Lewicą. Jego zdaniem ostatnie wypowiedzi Tuska maja na celu "oswoić" elektorat Platformy z niektórymi postulatami lewicy.

"A ja się cieszę, że @donaldtusk przygotowuje swój elektorat na wspólne rządy z @__Lewica, które wprowadzą świeckie państwo, prawo do przerywania ciąży, równość małżeńską, wysokie płace w budżetówce, społeczne budownictwo na wynajem. Będziemy mieli jeszcze Sztokholm w Warszawie" – napisał poseł w mediach społecznościowych.

