"14. emerytura stała się faktem". Kiedy ruszą wypłaty?

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2022 roku. Jego wysokość będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury lub renty).

Ustawa stanowi, że jeżeli kwota dodatkowego świadczenia jest niższa niż 50 złotych, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się. Ponadto, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym na dzień 24 sierpnia 2022 roku prawo do świadczenia głównego zostało zawieszone.

Maląg: 14. emerytura stała się faktem

– 14. emerytura stała się faktem. Świadczenie to będzie wypłacone już po raz drugi. Teraz wypłaty ruszą od 25 sierpnia tego roku – poinformowała Marlena Maląg, która w środę była gościem Programu 1. Polskiego Radia.

– Osoby uprawnione do otrzymania 14. emerytury to są ci emeryci i renciści, którzy do 24 sierpnia tego roku mają uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych. Emeryci i renciści otrzymają "na rękę" kwotę 1 217 złotych, jeżeli będzie uprawnienie do 100 proc. "czternastki". Szacujemy, że 14. emeryturę w sumie otrzyma około 9 mln osób, a w pełnej wysokości będzie to 7,7 mln osób – mówiła minister rodziny i polityki społecznej.

Apel minister o ostrożność

Na antenie radiowej "Jedynki" szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zaapelowała o ostrożność. Polityk zwróciła szczególną uwagę na to, aby na potencjalne oszustwa uważali sami seniorzy. – Nie składamy żadnych wniosków w sprawie 14. emerytury – przekazała Maląg.

Przypomnijmy, że w przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, to ZUS będzie odpowiedzialny za wydanie decyzji oraz wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

