Leszczyna pisze o "manipulacji PiS". Odpowiedź Müllera może zaskoczyć

Rząd PiS chwali się "historyczną obniżką podatków". O redukcji obciążeń wielokrotnie mówił sam premier Morawiecki, jak również inni politycy rządzącej partii.

Izabela Leszczyna przekonuje jednak, że politycy PiS manipulują faktami, a obciążenia finansowe w rzeczywistości rosną.

"Dzień bez manipulacji to dla PiS dzień stracony. Właśnie Piotr Müller mówi o historycznej „obniżce” podatków. PRZYPOMNIJMY JAK JEST NAPRAWDĘ:

PIT + składka zdrowotna w czasach #PO = 19,75 proc. PIT + składka zdrowotna dzisiaj „dzięki” #PiS = 21 proc." – napisała polityk Platformy w mediach społecznościowych.

Müller proponuje zakład



Na odpowiedź Müllera nie trzeba było długo czekać. Rzecznik rządu jest przekonany, że Leszczyna się myli. Aby tego dowieźć, polityk PiS zaproponował jej zakład.

"Pani Poseł, robimy prosty zakład? Umowa o pracę 4000 zł brutto/mc. Jeżeli było to więcej na rękę w 2015 niż w 2022 to wpłacam stukrotność różnicy na cele społeczne. Jeżeli w 2022 jest to więcej na rękę niż w 2015 to Pani wpłaca stukrotnosc tej różnicy.Zgoda?" – napisał na Twitterze.

twitter

"Niskie podatki". Nowy program rządu

Od lipca weszły w życie "Niskie Podatki" – nowe rozwiązania, które obniżają podatki oraz upraszczają i stabilizują system podatkowy.

Najważniejsze zmiany od 1 lipca to 12 proc. PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej, preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci, 1,5 proc. dla OPP oraz możliwość limitowanego odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców.

"Utrzymujemy ponadto wysoką kwotę wolną od podatku – 30.000 zł i pierwszy próg podatkowy na wyższym poziomie 120 000 zł. Likwidujemy rozwiązania które się nie sprawdziły: tzw. ulgę dla klasy średniej i mechanizm 'rolowania' zaliczek na PIT" – informuje w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Czytaj też:

Rząd szykuje nowy podatekCzytaj też:

"Morawiecki wpadł w panikę". Leszczyna: Nie pierwszy raz