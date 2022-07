Błaszczak: Nasza granica z Litwą stwarza zagrożenia

W czwartek minister obrony narodowej był w miejscowości Szypliszki na przesmyku suwalskim, gdzie towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Nieopodal granicy państwowej z Litwą polska delegacja spotkała się ze swoimi litewskimi odpowiednikami. Wizytowano między innymi Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Następnie odbyła się konferencja prasowa.

Granica polsko-litewska

– Granica polsko-litewska łączy nasze państwa i narody, ale ze względu na położenie obwodu kaliningradzkiego i Białorusi stwarza określone zagrożenia. Naszą odpowiedzią jest aktywność wojsk w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – stwierdził w swoim wystąpieniu wicepremier Mariusz Błaszczak.

– Żołnierze Polski i Litwy współdziałają ze sobą podczas ćwiczeń, także w ramach NATO – powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

Szwecja i Finlandia w NATO

Podczas przemówienia na przesmyku suwalskim Mariusz Błaszczak zwrócił również uwagę na chęć przystąpienia Szwecji i Finlandii do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Wyraził przy tym satysfakcję. Jak poinformował, jeszcze w czwartek Sejm RP rozpatrzy wniosek państw dotyczący ratyfikacji.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, przed szczytem NATO w Madrycie, Rada Ministrów podjęła tzw. decyzję kierunkową. Teraz konieczne jest wyrażenie zgody przez parlamentarzystów. 30 państw członkowskich Sojuszu już podpisało protokół akcesyjny dotyczący Finlandii i Szwecji, który pozwoli obu państwom dołączyć do struktur po procesie ratyfikacyjnym. Decyzje podejmowały krajowe parlamenty. Oba kraje mogą uczestniczyć w spotkaniach NATO i mieć większy dostęp do danych wywiadowczych, ale nie będą chronione przez klauzulę obronną NATO aż do ratyfikacji.

