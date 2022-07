Premier: Warto pytać, kto zainfekował biedę na terenach po PGR-owskich

Na wsparcie dla gmin po PGR-owskich rząd przeznaczy w tej edycji programu 4 mld zł. – Na inwestycje na terenach popegeerowskich w woj. zachodniopomorskim trafi blisko 380 mln zł. To jest 150 inwestycji w 106 gminach i 18 powiatach – poinformował w sobotę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na rozwój dróg, kanalizacji i infrastruktury wiejskiej. Rząd podkreśla, że naprawia wieloletnie zaniedbania i chce przywracać godność mieszkańcom regionów, o których w dużych miastach zapomniano.

"Największy wyrzut sumienia III RP"

Podczas konferencji prasowej po uroczystości z udziałem samorządowców premier powiedział, że "ziemie popegeerowskie, to największy wyrzut sumienia III Rzeczypospolitej, największy wyrzut sumienia liberałów – od Platformy Obywatelskiej, przez PSL i wszystkie inne rządy, które mogły wiele uczynić, ale nie uczyniły nic lub prawie nic dla tych gmin".

– To jest wielki wyrzut sumienia a zarazem grzech, grzech zaniechania. Nie tylko wszystkich, którzy czują się spadkobiercami Balcerowicza, jak Platforma Obywatelska, dla której on jest guru ekonomii – ekonomii chyba antyspołecznej, trzeba powiedzieć – ale także ci wszyscy, którzy dzisiaj powinni odpokutować te grzechy rezygnacji, tę winę niepodejmowania żadnych działań. Myślę, że mają pewną przyczynę do refleksji – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że tragedią dla milionów polskich rodzin na tych terenach była bieda. – Kto tę biedę tutaj zainfekował? Kto ją utrwalał? Warto spytać o to i warto powiedzieć, że byli to konkretni ludzie. Ci, którzy podejmowali konkretne decyzje, jak Balcerowicz i jemu podobni, ale także ci, którzy przez grzech zaniechania nie zrobili nic, żeby poprawić los ludzi na terenach pegeerowskich – ocenił Morawiecki.

