Czarnecki: Polski rząd przelicytował Marcinkiewicza i Tuska

DoRzeczy.pl: Co będzie z wypłatą środków z Krajowego Planu Odbudowy? Sytuacja zaczyna wyglądać groteskowo, bo nagle padają warunki dotyczące kwestionowania statusu sędziego przez innego sędziego.

Ryszard Czarnecki: Gdyby żył śp. Stanisław Bareja, to panią Ursule von der Leyen obsadziłby w roli nie szatniarza, ale szatniarki, która mówi do klienta: nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? To, co się dzieje w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Polską jest istnym zmartwychwstaniem satyry i kuriozalnej rzeczywistości przedstawianej przez tego reżysera, tylko dziś ta paranoja jest przeniesiona do polityki międzynarodowej, ale nieprzypadkowa.

Dlaczego?

To jest kwestia szalonej polityki Unii Europejskiej, która jest zakładnikiem i pasem transmisyjnym największych państw Unii, które nie chcą, aby Polska rozwijała się gospodarczo tak dynamicznie, jak w ostatnich siedmiu latach i przestała stanowić konkurencję dla naszych bliższych i dalszych zachodnich sąsiadów. Dlatego takie działania są podejmowane.

Dodatkowo mamy aspekt ideologiczny, niechęć do konserwatywnych rządów, czyli polskiego, który nie pasuje do brukselskiego mainstreamu. Mamy również zemstę za stanowisko wobec migrantów. Przecież Polska miała rację i przewidzieliśmy, co się stanie, a obywatele całej Europy to zobaczyli. Dodatkowo nasz kraj świetnie się rozwija, stąd też próba ukarania Polski.

A może powinniśmy zrezygnować z KPO?

Można było to zrobić, ale półtora roku temu. Teraz jest za późno. Proszę zwrócić uwagę, że np. rząd Orbana tłumaczył Węgrom, że pieniądze z UE stanowią niewielką część ich budżetu, że one nie mają wpływu na przyszłości gospodarki węgierskiej i nie mają takiego znaczenia. Rząd polski poszedł inną drogą. Chwalił się zdobytymi środkami, nawet na billbordach. Przelicytował wręcz Marcinkiewicza i Tuska, dlatego dziś rezygnacja z tych pieniędzy, byłaby znakomitym argumentem dla opozycji w Polsce. Trzeba walczyć o te środki, ale twardo.

Jak dokładnie?

Już to mówiłem i powtórzę. Zamrażając składkę członkowską Polski do UE, która wynosi 4,5 mld rocznie, a z każdym rokiem rośnie na tyle, że za 5-6 lat składka przerośnie środki otrzymywane od UE. Trzeba również zacząć wetować nie tylko kwestie związane z budżetem i finansami, żeby pokazać, że UE za blokowanie środków dla Polski zapłaci wysoką cenę. Musimy również bardzo dokładnie pokazywać polskiej opinii publicznej szalbierczą politykę UE i jej złą wolę.

